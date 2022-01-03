Чем лечили людей до изобретения антибиотиков

Не каждое из этих средств было одновременно и эффективным, и безопасным. Но в условиях отсутствия альтернатив, люди выживали как могли



В 1928 году британский ученый Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе исследования сопротивляемости человеческого организма бактериальным инфекциям. Он обнаружил, что некоторые колонии стафилококковых культур, оставленные им в лабораторных чашках, заражены штаммом плесени Penicillium Notatum. Вокруг пятен плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было. Это позволило ему сделать вывод о том, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество, которое ученый назвал «пенициллином». Благодаря этому открытию миллионы людей по сей день вылечиваются от тяжелых бактериальных инфекций. Но чем лечили людей до этого?

Мед

«Болит горло? Выпей чаю с медом», — обычно именно такие советы дают приверженцы «народной» медицины. И если сейчас следовать им не совсем рационально, поскольку доказательная медицина однозначно справляется с лечением заболеваний лучше, то в прошлом мед был довольно популярным лекарством.

Еще древние египтяне описывали свойства меда в своей медицинской литературе и использовали его более чем в 900 своих средствах от различных заболеваний. Когда египетские солдаты получали травмы в бою, врачи обычно прикладывали мед к их ранам, чтобы способствовать заживлению и предотвратить развитие инфекций.

Сейчас этот способ может показаться странным, однако современные исследователи обнаружили, что мед в действительности может быть хорошим дезинфицирующим средством. Когда он попадает в рану, то вытягивает из патогенных бактерий необходимую для жизни жидкость, за счет чего они не могут размножаться.

Кровопускание