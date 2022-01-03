Чем лечили людей до изобретения антибиотиков

Не каждое из этих средств было одновременно и эффективным, и безопасным. Но в условиях отсутствия альтернатив, люди выживали как могли

В 1928 году британский ученый Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе исследования сопротивляемости человеческого организма бактериальным инфекциям. Он обнаружил, что некоторые колонии стафилококковых культур, оставленные им в лабораторных чашках, заражены штаммом плесени Penicillium Notatum. Вокруг пятен плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было. Это позволило ему сделать вывод о том, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество, которое ученый назвал «пенициллином». Благодаря этому открытию миллионы людей по сей день вылечиваются от тяжелых бактериальных инфекций. Но чем лечили людей до этого?
Мед
«Болит горло? Выпей чаю с медом», — обычно именно такие советы дают приверженцы «народной» медицины. И если сейчас следовать им не совсем рационально, поскольку доказательная медицина однозначно справляется с лечением заболеваний лучше, то в прошлом мед был довольно популярным лекарством.

Еще древние египтяне описывали свойства меда в своей медицинской литературе и использовали его более чем в 900 своих средствах от различных заболеваний. Когда египетские солдаты получали травмы в бою, врачи обычно прикладывали мед к их ранам, чтобы способствовать заживлению и предотвратить развитие инфекций.

Сейчас этот способ может показаться странным, однако современные исследователи обнаружили, что мед в действительности может быть хорошим дезинфицирующим средством. Когда он попадает в рану, то вытягивает из патогенных бактерий необходимую для жизни жидкость, за счет чего они не могут размножаться.

Кровопускание

Когда мед не помогал, древние египтяне использовали кровопускание для лечения пациентов с опасными инфекциями. Этот способ берет свое начало в медицинской теории, согласно которой тело человека содержит четыре жидкости: кровь, мокроту, черную и желтую желчь. о том, что тело содержит четыре жидкости, или «жидкости», которые включают кровь, мокроту, черную желчь и желтую желчь. Считалось, что для того, чтобы человек был здоров, эти четыре жидкости должны быть сбалансированы, и что инфекции возникают не из-за микробов, которые в те дни были неизвестны, а из-за избытка крови,

Личинки мух

Во время наполеоновских войн хирурги заметил любопытное явление: солдаты, в чьи раны попадали личинки обыкновенной зеленой падальницы, казалось, заживали лучше. Какой бы отвратительной ни казалась эта идея, впоследствии врачи начали намеренно заносить в раны своих пациентов личинки этой мухи. Однако как только открыли антибиотики, от этой практики отказались.

Ртуть
С древних времен люди были очарованы ртутью из-за блестящего серебристого цвета металла и его жидкого состояния при комнатной температуре. Древние китайцы считали, что сульфид красной ртути обладает способностью увеличивать продолжительность жизни и придает бодрость, а средневековые арабы использовали его в мазях для лечения кожных заболеваний.

Кроме того, во время эпидемии сифилиса в Европе в 1400-х годах ртуть стала настоящим спасением, поскольку она убивала бактерии-спирохеты, являющиеся возбудителем этого страшного заболевания. Во время лечения пациентов заставляли наносили ртуть на кожу, вводили ее внутривенно, заставляли глотать шарики ртути или купаться в ее парах. Однако такие методы, к сожалению, приносили больше вреда, чем пользы, поскольку ртуть является мощным токсином, который повреждает почки, вызывает повреждение головного мозга и может привести к смерти.














Серебро
Серебро тысячелетиями считалось очищающим средством и лекарством. В 1500-х годах швейцарский врач Парацельс начал наносить его на раны и давать пациентам перорально. Другие врачи последовали его примеру. В 1880-х годах немецкий акушер Карл Зигмунд Франц Креде начал лечить новорожденных глазными каплями, содержащими раствор серебра, чтобы защитить их гонококковой офтальмии.
Современные исследования показывают, что ионы серебра атакуют микробов, пробивая в их мембранах отверстия исвязываясь с основными компонентами клеток, такими как ДНК. В одном эксперименте серебро убило более 99,99% микробов в образце. Хотя серебро, как правило, безопасно, оно может вызвать расстройство желудка, судороги или даже смерть при потреблении в высоких дозах.














Кора хинного дерева
Травы использовались для борьбы с болезнями на протяжении веков. Одним из таких растений была кора хинного дерева, произрастающего в Южной Америке. Еще в 1600-х годах миссионеры-иезуиты описали, как кору можно высушить, измельчить в порошок, а затем смешать с водой, чтобы приготовить напиток для лечения людей, страдающих лихорадкой. Миссионеры, вероятно, узнали об этом лечении от местных жителей.

Это лекарство было не просто народным средством. Кора хинного дерева стала источником препарата хинина, который до начала 1900-х годов был единственным эффективным средством лечения малярии. Хинин — это алкалоид, который препятствует росту и размножению малярийных паразитов.












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Чеснок

В Древнем Китае чеснок был одним из самых популярных средств еще в 2700 году до н. э., и врачи использовали его для лечения депрессии. В Индии его назначали для лечения кашля, кожных заболеваний, ревматизма и даже геморроя. Средневековые европейцы смешивали чеснок с медом в чаях и настойках и использовали его для борьбы с инфекционными заболеваниями, которые вызывали лихорадку. Жителям Марселя давали чеснок в качестве лечения во время вспышки бубонной чумы в 1700-х годах.

В начале 1900-х годов врачи давали людям чеснок во время вспышек гриппа в качестве защитного средства. Вера в силу чеснока была настолько сильна, что во время эпидемий гриппа 1917 и 1918 годов в США некоторые люди носили ожерелья из чеснока на шее, когда выходили из дома. А во время Второй мировой войны Советская армия фактически использовала его вместо антибиотиков. Неудивительно, что из-за этого чеснок называли «русским пенициллином».












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