Чем лечили людей до изобретения антибиотиков

Еще древние египтяне описывали свойства меда в своей медицинской литературе и использовали его более чем в 900 своих средствах от различных заболеваний. Когда египетские солдаты получали травмы в бою, врачи обычно прикладывали мед к их ранам, чтобы способствовать заживлению и предотвратить развитие инфекций.
Сейчас этот способ может показаться странным, однако современные исследователи обнаружили, что мед в действительности может быть хорошим дезинфицирующим средством. Когда он попадает в рану, то вытягивает из патогенных бактерий необходимую для жизни жидкость, за счет чего они не могут размножаться.
Кровопускание
Когда мед не помогал, древние египтяне использовали кровопускание для лечения пациентов с опасными инфекциями. Этот способ берет свое начало в медицинской теории, согласно которой тело человека содержит четыре жидкости: кровь, мокроту, черную и желтую желчь. о том, что тело содержит четыре жидкости, или «жидкости», которые включают кровь, мокроту, черную желчь и желтую желчь. Считалось, что для того, чтобы человек был здоров, эти четыре жидкости должны быть сбалансированы, и что инфекции возникают не из-за микробов, которые в те дни были неизвестны, а из-за избытка крови,
Личинки мух
Во время наполеоновских войн хирурги заметил любопытное явление: солдаты, в чьи раны попадали личинки обыкновенной зеленой падальницы, казалось, заживали лучше. Какой бы отвратительной ни казалась эта идея, впоследствии врачи начали намеренно заносить в раны своих пациентов личинки этой мухи. Однако как только открыли антибиотики, от этой практики отказались.