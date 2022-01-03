Спутник Юпитера передает загадочные радиосигналы Странный радиосигнал зафиксировала межпланетная станция Юнона с одного из спутников Юпитера — Ганимеда. Об этом сообщил телеканал ABC4 со ссылкой на представительство NASA, расположенное в штате Юта.Сообщается, что данный сигнал зафиксировала межпланетная станция в тот момент, когда проходила над полярной областью Юпитера. В этом месте силовые линии магнитного поля крупнейшей планеты Солнечной системы соединяются со спутником Ганимед.Ученые называют подобный радиосигнал декаметровым излучением, у нас же на Земле это обычный Wi-Fi. Эксперты не считают, что зафиксированные радиосигналы могут быть отправленными представителями внеземных цивилизаций. Такие сигналы уже дано изучили астрономы, поэтому считают, что их провоцируют колеблющиеся электроны, и эти колебания значительно медленней, чем их вращение, в связи с чем частицы усиливают радиоволны. Электроны при этом нередко провоцируют возникновение полярных сияний в ультрафиолетовом спектре.Именно это явление и зафиксировала аппаратура межпланетной станции Юнона, полагают исследователи NASA. При этом ученые не исключают существование инопланетной жизни, которая рано и поздно заявит о себе, послав в сторону Земли сигнал. Источник