В США затопленный город появился из под воды

Сильная засуха, постигшая ряд районов США, привела к нескольким любопытным открытиям. К примеру, остатки города Рокпорта (штат Юта), затопленного более 60 лет назад, вдруг вновь показались глазам окрестных обитателей и не только.



В соцсетях фото «утопленника» опубликовал Девон Дьюи, испытывающий дроны. По словам Дьюи, во время полета аппарата он приметил несколько старых фундаментов и дорогу, которая до этого была под водой.

@DevonDewey

Рокпорт затопили в 1957-м, когда возводилась плотина «Уэншип». Жители населенного пункта тогда активно протестовали против такой участи своей малой родины, однако государство все же выкупило все окрестные территории, чтобы вскоре создать на их месте одноименное водохранилище.

Недавно обсуждалась точка зрения, что глобальное потепление вскоре обречет Калифорнию на вечную засуху. Западная часть страны уже испытывает большие трудности с водой. Фермеры значительно ограничили ее использование. При этом малейшая случайная искра грозит очередными масштабными пожарами.