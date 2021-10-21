Наша Вселенная создана в лаборатории инопланетянами

Существующая Вселенная, в которой обитает человечество, могла быть создана в лаборатории невероятно развитой цивилизацией. Соответствующее заявление сделал астрофизик Ави Леб.



По словам ученого из Гарварда, в настоящее время наука не может объяснить то, что произошло до Большого взрыва, сообщает Scientific American.

Одним из объяснений мог бы стать искусственно запущенный процесс создания Вселенной некими невероятно развитыми существами. Якобы они могли разработать технологию, которая создала Вселенную из ничего.

Идея Леба может объединить религиозную идею о верховном творце всего сущего с современными представлениями о квантовой гравитации.