Наша Вселенная создана в лаборатории инопланетянами

Существующая Вселенная, в которой обитает человечество, могла быть создана в лаборатории невероятно развитой цивилизацией. Соответствующее заявление сделал астрофизик Ави Леб.
По словам ученого из Гарварда, в настоящее время наука не может объяснить то, что произошло до Большого взрыва, сообщает Scientific American.
Одним из объяснений мог бы стать искусственно запущенный процесс создания Вселенной некими невероятно развитыми существами. Якобы они могли разработать технологию, которая создала Вселенную из ничего.
Идея Леба может объединить религиозную идею о верховном творце всего сущего с современными представлениями о квантовой гравитации.
Ученый считает, что если его теория верна, то Вселенная, в которой проживают эти сверхразвитые инопланетяне, является биологической. Люди, отмечает Леб, не могут воссоздать условия для жизни на Земле после гибели Солнца.
Ранее сообщалось, что за землянами в настоящее время могут наблюдать сразу 29 развитых инопланетных цивилизаций. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного под руководством Лизы Кальтенеггер, директора Института Карла Сагана в Корнелле.
Выяснилось, что 29 потенциально обитаемых планет могут быть заселены существами, которые способны обнаружить Землю и даже наблюдать за деятельностью людей. Кроме того, инопланетяне могут поймать радиоволны, созданные людьми.