Правило 90/10: изменения начинаются внутри вас

В психологии есть понятие «правила 90/10», согласно которому наши реакции на события намного важнее самых событий. В действительности лишь 10% жизни человека определяется тем, что с ним происходит.

Остальные 90% имеют непосредственное отношение к тому, как мы реагируем на эти 10%. Разные люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. В зависимости от первой реакции на произошедшее, их день может закончиться как благоприятно, так и неблагоприятно.

Наша реакция на возникающие трудности может предопределить насколько хорошо или плохо пройдет наш день, неделя или год. Все зависит только от нас.

Очень важно помнить об этом правиле, поскольку оно постоянно напоминает о том, что мы контролируем большую часть своей жизни, а именно ее 90%. А еще оно освобождает от бесполезных эмоций, показывая, что 10% этой жизни не поддаются нашему контролю.

Давайте рассмотрим конкретный пример того, как можно использовать это правило на практике. Представьте, что вы с самого утра работаете над проектом для своего начальника. Сроки довольно сжатые, но вы уже почти закончили. И вот вы готовитесь сохранить файл, но внезапно гаснет свет и компьютер выключается.

Оказывается, ваша жена только что включила плиту и из-за этого выбило предохранитель. Вы злитесь, переживаете и думаете, что это конец. Вы вините во всем жену, что в итоге заканчивается серьезной ссорой.

Вы переживаете, идете на кухню и там случайно задеваете свою любимую чашку, из которой каждое утро выпиваете кофе. Она разбивается. Вы злитесь еще больше и вините сына в том, что он из нее пил и не поставил на место.

Заменив предохранитель, вы делаете все возможное, чтобы восстановить файл на компьютере, но у вас ничего не выходит. Вы в ярости, вы разбрасываетесь проклятиями и выходите на улицу подышать воздухом, хлопнув дверью. Итог: вы злитесь на жену и сына, ваша любимая чашка разбита, а работа не сделана. У вас плохой день.

Что произошло? Как видим, имел место триггер, который определил 10% сложившейся ситуации. Была включена плита, из-за чего выбило предохранитель. И с этим событием ничего нельзя было сделать. Оно стало причиной действий человека, не замышляющего ничего плохого. Простая ошибка.

Все, что могло зависеть от нас, произошло после. Вот они — те самые 90%, которые превратили нормальный день в ужасный. Главный герой нашей истории сделал из одной проблемы сразу несколько. Вместо того, чтобы направить свою энергию на переделывание проекта, попросить жену о помощи или рассказать начальнику, что произошло и попросить больше времени, он прибегнул к непродуктивной реакции. В итоге вся семья оказались в ссоре из-за случайного и неконтролируемого события. Стоило ли оно того?

Когда нужно использовать правило 90/10

Стать причиной разрушительных реакций может стать много разных ситуаций. Так, бывают ситуации, когда необходимо вспомнить это правило и начать использовать свою силу воли, чтобы не дать эмоциям захватить разум. Смысл в том, чтобы принять эти разочарования как часть игры в жизнь.

Если кто-то вас осуждает

Нельзя управлять суждениями и критикой других людей, поскольку у них есть право думать, что им захочется. Контролировать вы можете только придаваемые этим суждениям важность и ценность. Если я не могу управлять мнением обо мне других людей, то зачем тогда тратить на это свою энергию?

Если вы совершили ошибку

Ошибки нельзя предугадать. Да, на них можно учиться, но даже это не предотвратит их повторение. Такова природа человека. Вы можете контролировать только свои реакции на эти ошибки. Вы сами решаете, нужно ли признавать эти ошибки, насколько строго следует себя наказывать и готовы ли вы смириться со своими ошибками.

Если другие не хотят делать то, чего вы от них ждете

Нельзя повлиять на реакцию другого человека. Требовать, чтобы кто-то изменился ради вас, нереалистично и приведет к разочарованию. А еще это поставит под угрозу ваши отношения с этим человеком.

Если вы столкнулись с трудностями

В жизни не бывает все гладко. Исследования показывают, что на своем жизненном пути каждый человек сталкивается в среднем с 20 тысячами проблем и неудач. Они могут быть как незначительными (наступить на собачьи экскременты), так и весомыми (утрата кого-то близкого). Это влияет на наши планы и не поддается контролю.

Мы сами ответственны за то, как подобные события сказываются на нашей жизни.

Поэтому если вы снова столкнетесь с чем-то таким, на что не можете повлиять, примените правило 90/10. Вы уже знаете, что 90% зависит от вас. Не давая оставшимся 10% управлять вами, у вас появится возможность избежать разрастания проблемы.

Фото: unsplash.com

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