Единственная техника осознанности, которая мгновенно избавляет от тревоги

Почему так сложно справиться с тревогой, которая то и дело накатывает на каждого из нас? Вы перепробовали, кажется, уже всё: медитацию, дыхательные упражнения, визуализацию, но ничего не работает. Тревога неотступно следует по пятам. Так что же делать?

Многие сдаются и начинают принимать успокаивающие лекарственные средства или алкоголь. И, действительно, на время становится спокойней. Вернее, вам просто всё равно: нет ни тревоги, ни радости, одно лишь безразличие.

При тревожности вы как будто утрачиваете связь с собой настоящими. Бессилие, ощущение, что больше жить так не можете, безысходность, — всё это тревога. В таком состоянии тяжело работать и оставаться продуктивными. Усложняет ситуацию тот факт, что происходит это на уровне подсознания: тревога медленно, но верно разрушает вашу жизнь.

Выход есть: практиковать осознанность. Регулярные упражнения по развитию осознанности не только избавят от тревоги, но и помогут восстановить связь с подлинным Я.

Дело в том, что в большинстве случаев причина тревоги тщательно маскируется под мелкие неприятности или «плохое настроение». Докопаться до реальных проблем и страхов можно только в тишине и спокойствии, — как вокруг, так и на душе. А зная причину, уже можно победить своего главного врага — тревогу. Это поможет контролировать себя и свои эмоции, не поддаваться на внешние раздражители, а также самим решать, на что реагировать и как.

Однако изучить технику осознанности — это полдела. Главное — регулярно практиковаться, а именно каждый день.

Осознанность должна стать частью вас, чтобы в нужный момент — «включить» её по первому требованию. Ваша задача — познать и практиковать ощущение «спокойного состояния ума». Это поможет в стрессовых ситуациях: вы станете спокойными как удав. Такое состояние ума порождает ясность, перспективу и уверенность в том, что всё хорошо, всё — под контролем.

Но имейте в виду: техники осознанности — это не пилюля, которую проглотили и успокоились в ту же секунду. Это навык, который необходимо старательно и постоянно развивать. Если же вы ещё недостаточно «прокачали» его, то выходить на тропу войны с тревогой рано.

Вот почему все эти прекрасные техники — дыхательная, медитация, визуализация, — бесполезны, если не практикуете их ежедневно.

Когда у вас от стресса и тревоги закружилась голова и сжалось всё тело, медитация или дыхательные упражнения, о которых знаете лишь понаслышке, вряд ли помогут. Это всё — прекрасные инструменты для снятия тревожности, однако на них необходимо научиться «играть». А это достигается путём регулярных тренировок.

Итак, как же снизить тревожность?

Начнём с того, что это под силу всем и всегда. Однако, как сделать, чтобы приёмы сработали?

Независимо от того, какой у вас сейчас период в жизни — спокойный и безоблачный, или сложный, — начинайте ежедневно практиковать приёмы техники осознанности. Это должно стать вашим ритуалом, какими бы загруженными не были. Выделяйте по 20 минут два раза в день, чтобы спокойно посидеть в тишине. Дышите, наблюдайте, медитируйте, ведите дневник — годится любая техника или комбинация нескольких. Главное — чтобы вам подходила. Практикуйтесь в течение 30 дней, одновременно наблюдая за собой.

Обратите внимание, как изменяется ваш уровень тревожности, как реагируете на людей и ситуации, что прежде выводили из себя.

Одной из довольно простых и одновременно эффективных техник является «Техника квадратного дыхания».

Она состоит в том, чтобы сделать вдох в течение четырёх секунд, затем задержать дыхание на четыре секунды, и выдохнуть, также в течение четырёх секунд. После этого отдохнуть 4 секунды, и снова повторяем. Эта дыхательная техника помогает замедлить сердечный ритм и успокоиться. Её можно выполнять отдельно, а можно как часть медитации.

Это образ жизни, а не волшебное лекарство, которое поможет уже через два дня. Каждый раз будет вы будете всё более спокойные и умиротворённые. Наблюдайте за собой в эти моменты — это поистине удивительное превращение.

Спустя какое-то время вы обнаружите, что установили связь с собой подлинными. Эта связь очень важна. Когда утрачиваем её, то мир буквально обрушивается на нас.

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