Из книги Майи Плисецкой: «ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВСЕГДА ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОДАРОК НЕБА»

Что я левша и все делаю левой рукой? Что я всю жизнь страдала бессонницей? Что я всегда была конфликтна? Лезла на рожон часто попусту?

Могла обидеть человека просто так, бездумно, несправедливо. Потом раскаивалась… Что во мне совмещались полюса — я могла быть расточительной и жадной, смелой и трусихой, королевой и скромницей?.. Что я почитала питательные кремы для лица и любила, густо ими намазавшись, раскладывать на кухне пасьянсы?.. Что была ярой футбольной болельщицей (за клуб ЦСКА)?… Что любила селедку, нежно величая ее «селедой»?.. Что никогда не курила и не жаловала курящих, что от бокала вина у меня разболевалась голова?… Что была до глупости легковерна и столь же — нетерпелива. Ждать не умела никогда… Была резка, порывиста… Что всю, всю свою жизнь обожала, боготворила Щедрина?.. Или рассказать тебе, читатель, про свои балетные, профессиональные привычки? Что перед каждым классом, каждым представлением я заливала в пятки балетных туфель теплую воду (чтобы крепче сидела ступня)… Что закручивала советские гривенники в свое трико на бедра, туго притягивая концы тесьмы на талии: трико тогда ладнее сидело… Что более всего страшилась не забыть оглядеть себя перед выходом на сцену в зеркале — сочно ли намазан рот, хорошо ли подведены глаза, не то быть мне сегодня на людях бесцветной молью…

Как все это — белиберда, пустяки? Или пустяки дописывают мой облик? Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Только так.