Влияние часа рождения на всю нашу жизнь

Час рождения определяет нашу внешность и характер. Соответственно влияет на судьбу каждого человека.

В астрологии принято делить сутки на 12 отрезков, каждый по 2 часа.

00:00 — 02:00

Этому времени покровительствует Меркурий. Эти люди обычно отличники в школе и институте. Они обладают прекрасными организаторскими или аналитическими способностями. Чаще всего выглядят моложе своих лет. Их работа может быть связана с командировками и общением. В любовных отношениях эти люди чересчур открыты, или наоборот, очень замкнуты.

02:00 — 04:00

Родившиеся в это время люди находятся под покровительством Венеры. Эти люди очень хорошо знают счёт деньгам. Они невероятные трудоголики. Очень ценят комфорт в своем доме. Чаще всего любят всё делать своими руками. Обожают искусство и музыку. Всегда следуют тенденциям моды. В любви они ценят верность и преданность.

04:00 — 06:00

Этими людьми управляет Марс. Они очень выделяются среди других людей. Чаще всего это исключительные и яркие личности. Могут быть агрессивны. С ними не бывает скучно. В любви им нужен сильный и волевой человек. Часто добиваются отличных результатов в карьере.

06:00 — 08:00

Этим людям покровительствует Нептун. Часто эти люди очень религиозны и духовны. Они обладают глубоким характером, понимают всё и всех. Сложно выбирают подходящую для себя профессию. В любовных отношениях часто совершают неожиданные и необъяснимые поступки.

08:00 — 10:00

Этими людьми управляет Уран. Очень приятные и дружелюбные люди. Чаще всего имеют массу друзей. Они неформальные лидеры в любой компании. Эти люди не приемлют показуху. Они всегда исключительно за правду в любом виде.

10:00 — 12:00

Эти люди находятся под покровительством Сатурна. Они люди часто обладают огромным авторитетом в обществе. Они очень успешны в карьере. В профессиональной сфере им очень подойдет быть руководящими работниками. В личной жизни они часто одиноки, так как всё время занимает карьера. В любви они постоянны и внимательны.

12:00 — 14:00

Людям, родившимся в это время, покровительствует Юпитер. Как ни странно, эти люди плохие ученики, но самые лучшие учителя. Люди, окружающие их, очень часто обращаются к ним за советами. Им очень просто стать профессором. Обожают путешествия. В любви они предпочитают неординарных или экзотических людей.

14:00 — 16:00

Эти люди находятся под покровительством Плутона. Они часто оказывают помощь и поддержку окружающим людям. Они часто могут предугадать любую ситуацию наперед. В любовных отношениях они предпочитают сексуальных партнеров, так как сами невероятно сексуальны. На работе чаще всего все стремятся дружить с ними.

16:00 — 18:00

Эти люди находятся под покровительством Венеры. Эти люди очень привлекательны в глазах окружающих. Этим людям либо сказочно везет, либо они полные неудачники. Это очень романтичные люди. Всегда знают, кого они хотят в любовных отношениях, вплоть до одежды, в которой он должен быть. Золушка – это их любимая сказка. Они идеальные жёны или мужья.

18:00 — 20:00

Им покровительствует Меркурий. Главное в их жизни – это работа, на которой их ценят и уважают и здоровье. Некоторые из них обожают диеты и правильное питание. Они знают всё о лекарствах и здоровом образе жизни. Среди них очень много врачей или людей с медицинским образованием. Другие «живут» в сети. Могут быть геймерами или программистами.

20:00 — 22:00

Этим людям покровительствует само Солнце. Им прямая дорога на сцену. Главное в их жизни – это страсть, любовь и дети. Они обладают искусством флирта с самого рождения. Очень влюбчивые люди. Они ведут себя практически, как кинозвезды. Соответственно в любви им нужен режиссёр. В их отношениях всегда присутствует страсть.

22:00 — 24:00

Луна покровительствует людям, рожденным в это время. Они очень чутко чувствуют окружающих. Они всегда проявляют заботу ко всем. Могут иметь огромную власть над людьми. Семья для них святое. Всегда стремятся создать семью, в которой стремятся стать главой.

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