В снах зарождается завтрашний день

Cновидения появляются во время парадоксального сна. Что это такое и как вам удалось открыть существование этой фазы?

Мишель Жуве: Парадоксальный сон был открыт нашей лабораторией в 1959 году. Изучая формирование условных рефлексов у кошек, мы неожиданно зафиксировали удивительный феномен, нигде ранее не описанный. У спящего животного наблюдались быстрые движения глаз, интенсивная мозговая деятельность, почти как во время бодрствования, при этом мышцы были полностью расслаблены. Это открытие перевернуло все наши представления о снах.

Прежде считалось, что сновидение — это серия коротких образов, которые человек видит непосредственно перед пробуждением

Открытое нами состояние организма — это не классический сон и не бодрствование, а особое, третье состояние. Мы назвали его «парадоксальным сном», потому что в нем парадоксально сочетаются полное расслабление мышц тела и интенсивная активность мозга; это активное бодрствование, направленное внутрь себя.

Сколько раз за ночь человек видит сны?

Четыре-пять. Продолжительность первых снов — не больше 18–20 минут, последние два «сеанса» более длительные, по 25–30 минут. Мы обычно запоминаем самый последний сон, который обрывается с нашим пробуждением. Он может быть длинным или состоять из четырех-пяти коротких эпизодов — и тогда нам кажется, будто мы видели сны всю ночь.

В общей сложности все наши ночные сновидения длятся около 90 минут. Их продолжительность зависит от возраста. У новорожденных сновидения составляют 60% от всего времени их сна, а у взрослых — только 20%. Именно поэтому некоторые ученые утверждают, что сон играет важную роль в созревании мозга.

Вы также открыли, что в сновидении задействовано два вида памяти…

Я сделал этот вывод, анализируя свои собственные сны — 6600, между прочим! Было уже известно, что сновидения отражают события прошедшего дня, переживания последней недели. Но вот вы отправляетесь, скажем, на Амазонку.

В первую неделю путешествия действие ваших снов будет происходить в домашних «декорациях»

А их героем вполне может оказаться индеец, расположившийся в вашей квартире. Этот пример показывает, что в создании наших сновидений участвует не только кратковременная память на ближайшие события, но и память долговременная.

Почему некоторые люди не запоминают свои сны?

Среди нас таких процентов двадцать. Человек не помнит своих снов в двух случаях. Первый — если он проснулся через несколько минут после окончания сновидения, за это время оно улетучивается из памяти. Другое объяснение дает психоанализ: человек просыпается, а его «Я» — одна из основных структур личности — подвергает жесткой цензуре образы, «всплывшие» из бессознательного. И все забывается.

Из чего состоит сновидение?

На 40% — из впечатлений прожитого дня, а в остальном — из сцен, связанных с нашими страхами, тревогами, заботами. Бывают особые сны, во время которых спящий осознает, что действие происходит не наяву; бывают — почему бы и нет? — и вещие сновидения.

Недавно я изучал сны двух африканцев. Они во Франции давно, но каждую ночь им снится родная Африка. Тема сновидений наукой далеко не исчерпана, и каждое новое исследование это только подтверждает.

После 40 лет исследований можете ли вы ответить на вопрос, для чего человеку нужны сны?

Разочарую вас — нет! Это по-прежнему загадка. Нейрофизиологи не знают, для чего нужны сны, точно так же как не могут дать точное определение сознанию. Долгое время считалось, что сны нужны, чтобы наполнять кладовые нашей памяти.

Затем обнаружили, что в отсутствие фазы парадоксального сна и сновидений человек не испытывает проблем ни с памятью, ни с мышлением

Английский биофизик Фрэнсис Крик выдвинул противоположную гипотезу: сны помогают забывать! То есть мозг, подобно суперкомпьютеру, использует сны, чтобы стереть незначащие воспоминания. Но в таком случае человек, не видящий снов, имел бы серьезные нарушения памяти. А это не так.

В теории вообще множество белых пятен. Например, во время фазы парадоксального сна наш организм потребляет больше кислорода, чем во время бодрствования. И никто не знает почему!

Вы выдвинули гипотезу о том, что сны поддерживают наш мозг в рабочем состоянии.

Скажу больше: в снах зарождается завтрашний день, они его готовят. Их действие можно сравнить с приемом мысленной визуализации: так, накануне соревнований лыжник с закрытыми глазами мысленно проходит всю трассу. Если замерить деятельность его мозга с помощью приборов, мы получим те же данные, как если бы он уже был на трассе!

Во время фазы парадоксального сна идут те же мозговые процессы, что и у бодрствующего человека. И днем наш мозг быстро активизирует ту часть нейронов, которая была задействована во время ночных сновидений. Таким образом, сны облегчают некоторые процессы обучения и напрямую связаны с нашим будущим. Можно перефразировать афоризм: я вижу сны, следовательно, будущее существует!

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