Квадрат Эйзенхауэра: как привести дела в порядок и почему это укрепляет энергетику человека

В современном мире у людей слишком много дел и забот, а их большое разнообразие делает затруднительным правильное планирование. Методика, описаннае далее, поможет вам стать эффективнее.

Очень часто бывает так, что у нас есть срочные, но не особо важные дела либо много важных дел, которые пока не требуют выполнения. Неумение правильно расставлять приоритеты и решать проблемы согласно этим приоритетам, заставляет нас терять жизненную энергию впустую. Вместо того, чтобы искать способы восполнения энергии, можно просто воспользоваться помощью квадрата Эйзенхауэра.

Квадрат, именуемый также матрицей Эйзенхауэра, — это эффективная методика тайм-менеджмента, которая поможет вам существенно улучшить свою жизнь и повысить эффективность труда.

Ее придумал Дуайт Эйзенхауэр — политик, генерал и президент США. Суть довольно проста. У нас есть таблица с четырьмя ячейками.

Верхние ячейки содержат важные дела, нижние — не важные. Верхняя и нижняя левые — срочные дела, а правые две — не срочные. Получается, что у нас есть четыре типа дел:

важные срочные;

важные не срочные;

не важные срочные;

не важные и не срочные.

В первом квадрате важных и срочных дел появляются те из них, которые вы попросту не можете не решать. Появляются они там спонтанно и внезапно, поэтому там незаконченных дел должно быть как можно меньше. Если у вас всегда очень много таких задач, вы выбрали неправильный жизненный путь либо у вас большие проблемы с целеполаганием. Остерегайтесь большого числа таких задач, поскольку оно может вызвать энергетическое истощение.

Во втором квадрате отображаются важные, но не срочные дела. Про них стоит всегда помнить. Старайтесь, чтобы в этом квадрате их было не больше шести-восьми. Сюда относят периодические, повторяющиеся дела. Обязательно планируйте их заранее, как советовал Эйзенхауэр. Если у вас много таких задач, это хорошо. Это значит, что вы расходуете свое время с умом. Если таких задач нет, ваша жизнь полна рисков и требует упорядочивания.

Третий квадрат — это квадрат срочных и неважных дел. Такие задачи лучше решать в свободное от работы время, когда вы не занимаетесь решением важных дел. Второй способ сохранить энергетику — делегировать такие дела. Например, помыть посуду — это срочное дело, но не такое важное, как написание отчета, поэтому его можно делегировать ребенку или второй половинке, которая в этот день не работает.

Не срочные и не важные дела — это убийцы времени. Удаляйте их из списка необходимых как можно скорее. Цените свое время и силы.

Как квадрат Эйзенхауэра укрепляет энергетику

Сам по себе он ничего не укрепляет, но если вы начнете следовать советам, описанным выше, вы почувствуете, что ваша жизнь начинает преображаться. От вас требуется лишь честность и объективность. Попробуйте честно признаться себе в том, что вы тратите время не на то, на что нужно, и не так, как следует. После того, как вы начнете правильно тратить свои силы, вы почувствуете прилив энергии. Ваше биополе станет более цельным и сильным.

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