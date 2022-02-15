Как работает теория разбитых окон

Теория разбитых окон была составлена для криминологии, но ее действие мы довольно часто можем замечать в обычной жизни.

Теории разбитых окон сформулирована Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году. Согласно этой теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу.

Проведенные первые эксперименты в Голландии показали, что люди чаще нарушают принятые нормы поведения, когда видят, что другие тоже так поступают. При этом «дурной пример» трактуется расширительно: видя, что нарушается одно из принятых правил, люди позволяют себе нарушать и другие нормы.