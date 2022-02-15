Старые души и познание своей вечной сущности

У каждого из нас по-своему прекрасная душа. Однако некоторые люди кажутся нам куда старше остальных и такими, что живут в полной гармонии со своим внутренним «я». Это делает их более способными к осознанию своей духовной мудрости и наделяет возможностью восстановить в памяти знания, обретенные их старой душой за время всех ее предыдущих инкарнаций.

Все мы слышали о старых душах раньше, но кто и что они на самом деле? Старые души это проявление вечной сущности человека.

Старыми душами называют людей, которые возвращались на Землю бесконечное количество раз и теперь подошли к завершению своего цикла воплощений.

Во время всех их предыдущих инкарнаций они постоянно извлекали ценные жизненные уроки, поэтому теперь они понимают мир на более глубоком уровне.

Старые души понимают людей и жизнь в целом. А еще они подходят к жизни философски и с использованием интуиции, что порой кажется странным и даже чем-то сверхъестественным.

Люди со старой душой обладают сильной интуицией, толерантностью и сострадательностью, потому что «делали все это и бывали здесь» уже не раз.

Некоторые обладатели старых душ способны устанавливать связь со своим высшим «я» и/или со своим духом-наставником, что впоследствии облегчает восстановление их доступа к урокам, полученным ими в предыдущих жизнях. В итоге широта их познаний значительно превосходит уровень знаний среднестатистического человека их возрастной группы.

Несмотря на то, что многие люди чувствуют себя старыми душами из-за своей насыщенной и утомительной жизни, это, впрочем, еще не означает, что они приблизились к завершению своего цикла воплощений.

Некоторые люди переживают далеко не первую инкарнацию, но вместо того, чтобы зацикливаться на своей работе, они решили сосредоточиться на развлечениях. Это старые души, которые наслаждаются жизнью на Земле и никуда не спешат.

О доступе старых душ к ранее полученным знаниям

В жизни каждого человека бывали моменты прозрения. Например, во время разговоров на темы, о которых мы до этого ничего не знали, или когда мы даем глубокие и ценные советы своим друзьям и родным (хотя даже не подозревали, что можем сказать нечто подобное), или когда мы мгновенно понимали истинные намерения человека, которого ранее никогда не видели, или когда изначально понимали, чем все закончится, хотя этого еще не произошло.

Все это объясняется тем, что мы могли вернуть себе доступ к ранее полученным знаниям. Это говорит о том, что у большинства из нас уже есть глубокие знания о мире, обществе и смысле жизни. И хотя знает об этом лишь небольшое количество людей, на самом деле каждый человек может погрузиться в себя с помощью инволюции, глубокой медитации или интроспекции и во время этого процессы самопознания раскрыть свои прошлые знания.

Очевидно, что процесс самопознания будет разным у разных людей, но все мы так или иначе можем восстановить доступ к знаниям и информации, полученным в нами прошлых жизнях.

Являетесь ли вы старой душой?

Ваше путешествие к восстановлению воспоминаний и знаний из предыдущей жизни начинается с одного простого вопроса: являюсь ли я старой душой?

Ниже перечислены качества, присущие каждой старой душе. Пришло время проверить, скольким из них вы соответствуете.

1. Вы ищете во всем более глубокий смысл.

Вы ищете более глубокий смысл в каждом аспекте своей жизни. Вы ловите себя на том, что думаете почти обо всем вокруг, а ваши друзья уже наверняка не раз поддразнивали вас за ваши философские взгляды на мир.

Вы часто анализируете смысл и причину всего, что происходит, будь то простой жест незнакомого человека или коллеги или какой-то ваш поступок.

2. Люди считают вас не по годам зрелыми.

Люди всегда удивлялись степени вашей зрелости и получали удовольствие от общения с вами, когда вы были еще ребенком или подростком. Вы помните свое сильное желание находиться в окружении других людей, которые были старше и мудрее вас. А еще вам очень нравилось разговаривать с ними на самые разные темы.

3. Вы отдаете предпочтение простым жизненным радостям.

Непродолжительная прогулка, спокойное времяпрепровождение в компании любимого человека или наблюдение за тем, как он улыбается, наблюдение за закатом, приготовление еды, ощущение ветра в волосах, когда вы возвращаетесь домой и т.д. (то есть, простые жизненные радости) – все это делает вас счастливыми и признательными за то, что вы живы.

В итоге вы начинаете придавать все больше значения и смысла чувствам, а не материальным вещам.

4. Вы верите, что одиночество является важным аспектом жизни человека.

Вам нравится проводить время в одиночестве и быть наедине со своими мыслями. По вашему мнению, уединение помогает вам перезарядиться, позволяя проанализировать свою жизнь. В то время как другие люди считают одиночество страшным или вгоняющим в депрессию, вы, наоборот, находите его необходимым.

Вы наверняка интуитивно чувствуете, когда кто-то (ваш друг, любимый человек или коллега) нуждается в уединении, и советуете ему побыть наедине со своими мыслями, чтобы отвлечься от того, что его беспокоит.

Это не означает, что старые души обязательно одинокие или что они не умеют наслаждаться компанией других людей. Им просто нужно время для уединения, чтобы восполнить свой запас энергии и поддаться размышлениям над высокоинтеллектуальными идеями.

5. Для вас вполне естественно проявление эмпатии и толерантности.

Люди уже не раз отмечали, что вы склонны прощать все и всех, но вы не знаете, что источником вашей эмпатии служит чувство сильной связи с другими людьми.

Вы легко находите общий язык с окружающими, потому что никогда не осуждаете их за то, кто они и что делают. Вы всегда принимаете людей такими, какие они есть.

Вы являетесь человеком, к которому люди обращаются в случае необходимости сбросить с себя груз или если им нужно получить ценный совет.

6. У вас сильная интуиция.

Вы очень чувствительны к своему окружению и получаемым вами социальным сигналам. Поэтому вы склонны доверять голосу своей интуиции и внутреннему чутью.

Что если вы являетесь старой душой?

Если вы обладаете большинством перечисленных выше качеств, тогда – да, у вас старая душа и у вас есть доступ к мудрости, накопленной ею за все предыдущие жизни. Вы уже услышали зов своего сердца и можете с легкостью наладить связь со своим истинным «я».

Что дальше?

Следующий шаг (как старой души) – это осознание и развитие своих латентных способностей с последующим их выводом на совершенно новый уровень. А если вы до сих пор не раскрыли потенциал своей души, то помогут вам в этом самоанализ, самопознание и самоактуализация.

Источник