Ученые: Важный элемент организма может иметь внеземное происхождение

Объединенная группа исследователей из Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Института астрономии Макса Планка нашла новую подсказку к разгадке тайны происхождения жизни. Ученые провели эксперимент и доказали, что пептиды могут образовываться в открытом космосе.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывается на сайте Йенского университета. Целью нового исследования было проверить, могут ли пептиды образовываться на поверхности пыли в условиях, подобных тем, которые преобладают в открытом космосе.

Эти молекулы являются одним из основных «строительных блоков» всей жизни. Пептиды состоят из отдельных аминокислот, расположенных в определенном порядке, и выполняют в организме различные функции — «транспортируют» вещества, ускоряют реакции, образуют в клетках стабилизирующие каркасы и др. На конкретные свойства пептидов как раз и влияет порядок расположения аминокислот.

До последнего времени считалось, что пептиды образовались на Земле, и это стало главной причиной появления жизни. Однако в последнее время все чаще звучат гипотезы о том, что эти молекулы могли появиться вовсе не на нашей планете, а, например, в космических молекулярных облаках.