Бывший сотрудник NASA рассказал о живых существах на Нептуне

NASA умеет хранить секреты. Все, вплоть до уборщиц и поваров подписывают бумаги о неразглашении, когда устраиваются туда на работу. Поэтому всё, что связано с NASA, всегда имеет оттенок мистики и фантастики. Особенно, когда развязываются языки у бывших сотрудников агентства.

В большом интервью на радио Норман Бергрун – бывший сотрудник NASA в возрасте 89 лет рассказал о множестве инопланетных цивилизаций в космосе. Но самое интересное — американец поведал о далёкой планете – Нептун.

По его словам, на этой планете ледяной покров составляет около 2,5–3 километров, а под ним находится жидкая вода. Только с другим химическим составом. Совсем недавно аппараты NASA впервые зафиксировали гейзеры, бьющие из недр планеты. Также доказанный факт, что время от времени на Нептуне происходят извержения вулканов.