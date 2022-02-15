Бывший сотрудник NASA рассказал о живых существах на Нептуне

NASA умеет хранить секреты. Все, вплоть до уборщиц и поваров подписывают бумаги о неразглашении, когда устраиваются туда на работу. Поэтому всё, что связано с NASA, всегда имеет оттенок мистики и фантастики. Особенно, когда развязываются языки у бывших сотрудников агентства.
В большом интервью на радио Норман Бергрун – бывший сотрудник NASA в возрасте 89 лет рассказал о множестве инопланетных цивилизаций в космосе. Но самое интересное — американец поведал о далёкой планете – Нептун.
По его словам, на этой планете ледяной покров составляет около 2,5–3 километров, а под ним находится жидкая вода. Только с другим химическим составом. Совсем недавно аппараты NASA впервые зафиксировали гейзеры, бьющие из недр планеты. Также доказанный факт, что время от времени на Нептуне происходят извержения вулканов.
Отвлечёмся от слов бывшего сотрудника NASA и представим такую картину. Кругом лёд, но стоит углубиться на несколько километров, как мы оказываемся в жидкости. Учитывая, что в центре планеты температура достигает + 7100 градусов, можно предположить, что в глубинах температура воды достаточно комфортная, чтобы там зародилась жизнь.
Норман Бергрун уверял, что жизнь на Нептуне существует. И даже достаточно развитая. Это многоклеточные водные организмы, очень отдалённо напоминающие дельфинов. Цивилизация на планете не техногенная. Скорее биологическая, но с другими принципами дыхания и иными химическими процессами.
Если верить американцу, то в 1978 году в NASA работал целый отдел контактёров, которые связывались с представителями других цивилизаций. Одной из них были жители Нептуна. Правда, общения как такового не было. Представители водной среды обитания не имели акцентированной речи, а их экстрасенсорные способности намного уступают даже человеческим.
Тем не менее, контактёры побывали в океанах Нептуна и видели различных существ. Большинство из них абсолютно бесформенные. Впрочем, цивилизация дельфиноподобных организмов имеет некий скелет, плавники и множество щупалец. Помимо них в океане планеты распространены аналоги наших медуз, только огромных размеров и с красноватым образованием посередине. Если верить контактёрам, то на Нептуне существуют совершенно неизвестные нашей классификации живые существа.
Благодаря тому, что развитие на Нептуне пошло по совершенно другому сценарию, нежели на Земле, природа планеты осталась нетронута. Никакого техногенного загрязнения там нет. Норман Бергрун рассказывал, что в NASA всерьёз желают пробурить ледяной покров Нептуна и опустить аппарат в океан. Данная операция планировалась к 2046 году, но сроки могут быть скорректированы. Так что, может быть, при нашей с вами жизни мы увидим таинственных жителей Нептуна.