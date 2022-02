Астрономы нашли, наконец, планету, откуда к нам прибывают зеленые человечки.

Астроном доктор Дэвид Уайтхаус рассказал в интервью программе Sky News, что, как удалось выяснить его команде, вокруг одного из близких к Земле белых карликов найдена планета, находящаяся на идеальном расстоянии от звезды для существования там органической жизни.

Доктор Уайтхаус сказал так:«Это чрезвычайно захватывающее наблюдение, поскольку исследуемая звезда – белый карлик. Белые карлики не сильно похожи на наше солнце, но это то, чем наше солнце станет».

Астроном говорит, что открытая ими планета находится на правильном расстоянии от звезды, что дает возможность существовании там воды в жидком состоянии и при нужной температуре. А наличие воды на планете почти гарантированно предполагает жизнь. Доктор Уайтхаус подчеркнул, что это самая «странная, необычная, неожиданная и увлекательная звездная система», из всех, которые он раньше видел.

На вопрос, может ли рассматриваемая планета быть домом для внеземной жизни, доктор Уайтхаус сообщил, что на самом деле она находится в «обитаемой зоне». Он объяснил, что это не редкость в астрономии, поскольку эксперты в этой области определили множество планет, на которых может существовать жизнь. Но он отметил, что состояние планеты можно определить по расстоянию до нее и яркости ее собственной звезды, которая действует как ее солнце.

Эксперт по космосу так же добавил: «Если бы на ее поверхности была вода в жидком состоянии, то это была бы одна из пригодных для жизни планет, поскольку единственная жизнь, которую мы знаем, находится на планете, которая зависит от жидкой воды. Обнаружение объекта, который вращается вокруг звезды, где температура подобна земной, где есть жидкая вода, не говорит о том, что там есть жизнь. Но это говорит о том, что условия подходят для того, чтобы вы могли начать думать, что жизнь могла зародиться там так же, как она зародилась на нашей планете».

На вопрос, какими могут быть следующие шаги, если на планете есть намек на жизнь, доктор Уайтхаус сказал, что астрономы захотят направить на нее «множество различных типов телескопов» для дальнейшего исследования.

И в удивительном предложении он сказал, что ученые могут даже захотеть использовать радиотелескопы в надежде обнаружить «характерный маяк внеземной цивилизации», хотя это было «длительным поиском шанса». Тем не менее астроном считает, что «стоит взглянуть» – так, на всякий случай.

Комментарий : В последние пару недель сообщения об открытиях каких-то чудесных экзопланет потекли, как из рога изобилия. Дня три назад светлые адепты нашли что-то типа маленького Меркурия возле Проксимы Центавра, и вот теперь надо же – новое чудо.

На самом деле все эти чудеса с точки зрения космологии очень забавны. Как правильно заметил светлый адепт, теория звездной эволюции предполагает, что звезды то расширяются, то сжимаются, то опять расширяются или превращаются в черную дыру. При этом то же Солнце, расширившись где-то до орбиты Марса, аннигилирует даже Сатурн и Юпитер, поэтому у белого карлика не может быть никаких планет – это противоречит всем теориям их образования из газового облака, основная масса которого стала звездой, а осколки пошли на образование планет.

Никого из светлых адептов это противоречие не волнует, поскольку многие из них, скорее всего, биороботы, управляемые загруженной в институте программой и не способные к самостоятельному мышлению. Ну а раз парадокс не волнует светлых адептов – то нам оно безразлично тоже, наш интерес в другом.

Согласно выведенному еще в 1960-х уравнению Дрейка в нашей Галактике должно существовать не менее 10 000 обитаемых миров. Это чистая теория вероятности и статистика. И хотя с математикой будет спорить только слабоумный, тем не менее, нам всю жизнь внушали, что люди уникальны, что вокруг никого нет поскольку не может быть никогда. Радуйтесь и прогордитесь. Однако, сегодня мы видим, что пластинка поменялась.

Пару лет назад журнал Proceedings of the National Academy of Sciences накатал очередные расчеты на предмет уравнения Дрейка. С Дрейком они спорить не стали, но сказали как-то так:

“Одна из главных задач астрономии в ближайшие десятилетия – открыть следы существования жизни на поверхности экзопланет. Наши расчеты показывают, что если мы откроем даже одну планету с возможными следами жизни, это будет означать, что с вероятностью в 95% в Млечном Пути существуют десятки тысяч обитаемых миров”.

И вот теперь, пожалуйста – пригодную для жизнь планету открыли, да еще и рядом. Если там есть вода, если там пролетал рядом космонавт-мандалорец и плюнул в эту воду или даже на-рал – там гарантированно возникнет цивилизация. Если был второй вариант – цивилизация непременно возникнет скрепная и будет строить космодромы из палок и космические корабли из г-на.

Следующий шаг – направить туда радиотелескоп. Потом получить сигнал. Ну а после этого останется только сказать: вы представляете, летающие тарелки есть! Наверное, это они с той чудо-планеты и прилетели! Так, собственно, будут легализованы зеленые человечки, что, судя по изобилию астрономических открытий будет довольно скоро, в ближайшие год-два, так что следим за развитием событий.

Источник