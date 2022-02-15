Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: Третья мировая может начаться в апреле

На протяжении вот уже нескольких месяцев внимание всего мира приковано к ситуации вокруг Украины, которая монотонно окружается прибывающими войсками РФ. В своих прогнозах на предмет будет война или не будет знаменитый польский ясновидящий пан Кшиштоф Яцковский сильно подробно не касался этой темы, заметив только еще осенью прошло года, что зимой войны не будет. К началу марта все вообще возможно успокоится, а какого-то обострения следует ждать во второй половине весны, ближе к лету.

И сейчас, когда его прогноз практически сбылся, панк Кшиштоф рассказал, чего нам всем следует ожидать на весну. Как говорит польский пророк – в апреле скорее всего будет война: Российская Федерация нападет на Украину, возможно на Прибалтику и, если это не оговорка – даже на Иран. Дайджест ролика составил пан gbkEmilgbk.

То, что происходит сейчас вокруг Украины – это, на мой взгляд, несогласие России, возможно, при поддержке Китая, с тем, что скоро будет происходить в мире. Что-то должно случиться, но пока это скрыто от нас. И пока мы идем в том направлении, что Польша начинает быть заложницей ситуации, которая складывается вокруг Украины и которую создает Россия.

Много месяцев назад я сказал, что наше правительство согласится на что-то без нашего ведома, и мы будем возмущены, но будет слишком поздно. Я считаю, что все, что может происходить вокруг Украины, коснется и Польши, но с другой стороны. Возможно, если с Украиной что-то случится Польша придет на помощь.

Так же несколько месяцев назад, в старом году, я сказал, что вижу часть Польши безлюдной и вижу военные полигоны в Вольске. Что значило это видение летом мне было непонятно, но сейчас это может означать, что наша страна может быть полностью дестабилизированной.

Как я сейчас вижу российская сторона будет продолжать нагнетать ситуацию, но очень осторожно. С каждым новым действием угроза Украине будет становиться все больше и со стороны Москвы будет ожидание того, что одна из стран NATO как-то на это отреагирует. Чувствую, что вокруг Украины будет неспокойно, но сейчас не тот момент.

Я все время время думаю о двух конфликтах. Я вижу Ближний Восток, Иран. Этот конфликт вспыхнет внезапно под прикрытием каких-то других действий. Один конфликт – это Иран и потом автоматически Украина. Польша сейчас готовится или к ответному удару, или к защите границ, но первым признаком того, что наша страна открыла дверь для отражения агрессии или ответного удара будет нападение России на Иран.

После этого в нашу страну начнет прибывать гораздо больше войск. Это приведет к тому, что ситуация в Польше станет неуверенной с точки зрения экономики и финансов. Поскольку наша страна будет участвовать в каком-то военном испытании у инвесторов начнутся серьезные опасения по поводу того, что может произойти в Польше.

Вся эта ситуация резко обострится в конце апреля. Если мы сейчас посмотрим на ситуацию в Украине, то многие говорят, что это вопрос скорого времени, может быть, сразу после Олимпиады. Но я бы на этот счет сказал твердое НЕТ. Напряжение там будет еще существенно выше и только в апреле мы с вами увидим, как военные с обеих сторон реально к чему-то готовятся.

В этот момент все будут говорить о длинных колоннах военной техники в России. Техника будет ехать в направлении на север – в район Литвы и Эстонии. Возможно после этого NATO будет значительно озабочено, почувствует угрозу, но все это будет направлено не столько против стран альянса, сколько как бы в ответ на ситуацию, сложившуюся в совершено другой точке мира. В этой точке все очень внезапно проявится, а мы потом удивимся, поскольку нам о проблеме ничего не рассказывали и мы думали, что там ничего не происходит.

Я начинаю видеть что-то похожее на резкую конфронтацию России с Европой и США, которые хотят свободную Украину, а Россия относится к Украине как к заложнице и всячески вредит этой нации. Но что я могу сказать о времени эскалации – прежде чем что-то серьезное начнет происходить Москва разорвет дипломатические отношения с двумя какими-то странами. Возможно, что с Польшей в том числе.

Меня спрашивают сейчас подписчики: будет ли Германия в безопасности? Давным-давно я сказал, что вижу, как Германия закрывает свою восточную границу с Польшей, после чего, возможно, наступит момент, когда другие страны, такие как чехи и словаки, отделятся от нашей страны. Возможно это закрытие будет как-то связано с торговлей, возможно, все произойдет потому, что в Польше появятся три как бы анклава.

Так же меня часто спрашивают о ситуации по Канаде, где сегодня, как сообщают, дальнобойщики перекрыли мост. Это определенно признак чего-то. Что там вскоре произойдет я не знаю, но я предупреждал еще много дней назад, что будет какой-то бунт и что это будет связано с каким-то важным мостом. И еще эта ситуация с мостом хронологически будет близкой к плохим событиям во всем мире. Начинаются они уже прямо сейчас, но в апреле достигнут своего апогея.

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