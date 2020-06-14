В северном сиянии обнаружили НЛО

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг сообщил, что на фотоснимке северного сияния он разглядел настоящий неопознанный летающий объект. Об этом он рассказал на своей страничке в Соцсети, представив соответствующий снимок.
По словам уфолога, данная фотография во всей красе показывает северное сияние, и на ней он совершенно случайно разглядел огромный НЛО. Уоринг считает, что таким образом представители инопланетных цивилизаций изучают полярные сияния, и получают больше информации о нашей планете.
Уфолог обращает внимание пользователей на то, что корабль пришельцев находится в зеленой зоне северного сияния. Они, по его мнению, интересуются не только человечеством, но и другими формами жизни на Земле.
Скотт Уоринг регулярно делает публикации, касающиеся поиска внеземной жизни. Круг его интересов не ограничиваются только лишь земными территориями. Он также изучает снимки, произведенные зондами космических агентств, находя на них нечто интересное с точки зрения уфологии.