В северном сиянии обнаружили НЛО

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг сообщил, что на фотоснимке северного сияния он разглядел настоящий неопознанный летающий объект. Об этом он рассказал на своей страничке в Соцсети, представив соответствующий снимок.

По словам уфолога, данная фотография во всей красе показывает северное сияние, и на ней он совершенно случайно разглядел огромный НЛО. Уоринг считает, что таким образом представители инопланетных цивилизаций изучают полярные сияния, и получают больше информации о нашей планете.

Уфолог обращает внимание пользователей на то, что корабль пришельцев находится в зеленой зоне северного сияния. Они, по его мнению, интересуются не только человечеством, но и другими формами жизни на Земле.