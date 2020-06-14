Конец света может произойти в 2029 или 2036 годах

Не проходит неделя, чтобы не появилось очередное пророчество о конце света или новость, которая подтверждает приближение Апокалипсиса. Человечеству много раз предсказывали конец света, но на самом деле ничего так и не происходило. Однако на этот раз последние прогнозы астрономов заставляют общественность насторожиться.

Согласно предварительным расчетам ученых, мир столкнется с двумя катастрофическими угрозами из космоса. Речь идет об астероиде Апофис, траектория которого в последнее время очень беспокоит астрофизиков. По их расчетам космическое тело должно дважды сблизиться с Землей – в 2029 и 2036 годах.

В первый раз объект приблизится к Земле на расстояние всего 40 тысяч километров, однако оно может уменьшиться под гравитацией нашей планеты. Вместе с тем, астрономы считают, что даже в этом случае Земля избежит столкновения с астероидом.