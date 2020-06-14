У каких знаков Зодиака самый сильный ангел-хранитель, который бережет их от всего плохого

Как утверждают верующие люди, у каждого из нас от самого рождения есть свой ангел-хранитель. Бестелесное существо хранит нас на протяжении всей нашей жизни, бережет от всяких напастей и злых духов. Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака самый сильный ангел-хранитель.

Ангел-хранитель – это добрый дух, данный человеку Богом при крещении для помощи и руководства. Так об этом бесполом и бестелесном существе говорит христианство. Наш попутчик, если его можно так назвать, незримо находится рядом с нами на протяжении всей жизни.

5 знаков Зодиака, которые имеют сильного Ангела-хранителя

Астрологи уверяют: у каждого знака Зодиака есть свой благодетель, обладающий определенной силой. Оказывается, из 12 представителей зодиакального круга всего пять имеют самых сильных покровителей. Причем не одного, а сразу двух.