У каких знаков Зодиака самый сильный ангел-хранитель, который бережет их от всего плохого

Как утверждают верующие люди, у каждого из нас от самого рождения есть свой ангел-хранитель. Бестелесное существо хранит нас на протяжении всей нашей жизни, бережет от всяких напастей и злых духов. Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака самый сильный ангел-хранитель.
Ангел-хранитель – это добрый дух, данный человеку Богом при крещении для помощи и руководства. Так об этом бесполом и бестелесном существе говорит христианство. Наш попутчик, если его можно так назвать, незримо находится рядом с нами на протяжении всей жизни.
5 знаков Зодиака, которые имеют сильного Ангела-хранителя
Астрологи уверяют: у каждого знака Зодиака есть свой благодетель, обладающий определенной силой. Оказывается, из 12 представителей зодиакального круга всего пять имеют самых сильных покровителей. Причем не одного, а сразу двух.
Овны часто ходят «по лезвию бритвы». Астрологи уверяют, если бы сильные ангелы-хранители их не оберегали, проблемы бы преследовали их по пятам.
Ангел Творения помогает направить все порывы в положительное русло. Противоположный ему Ангел Любви тормозит властность и дает защиту от безрассудства.
Близнецы
Невзгоды и неприятности обходят стороной Близнецов благодаря небесным покровителям. Каждое начатое дело спорится и дает свои финансовые плоды.
Ангел Общения и Ангел Счастья идут рука об руку рядом с представителям данного знака. Первый наделяет умением находить нужные слова в нужный момент, а второй защищает от грусти и нерешительности. Вот такой тандем.
Лев
Смотря на Львов, многие поражаются, как вступая в конфликты и авантюрные игры, Львам удается избежать разоблачения. Ответ прост! Выйти сухим из воды этому знаку помогает его личный ангел-хранитель.
Ангел Земной силы дает силу и надежность, одаривает преданностью, смелостью и оптимизмом. Ангел Свободы придет на помощь, когда нужно проявить свое бескорыстие или уединиться.
Дева
Ангел-хранитель позволяет Деве быть успешной по жизни. Девы обладают мощной интуицией, и всегда достигают поставленной цели.
Стрелец
Ангел Счастья дарит стремление к познанию мира. Ангел Общения, несомненно, поможет одолеть предрасположенность к тщеславию, и придаст жизненную силу. Основное проявление ангела-хранителя – вера в себя и оптимизм.