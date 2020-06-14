Параллельные миры на Земле: существование подтверждают очевидцы

Тысячи, миллионы людей хоть раз да встречались с проявлением чего-то неизвестного, которое не характерно для нашего привычного мира, и не поддается объяснениям. Наверное, здесь стоит говорить о параллельных мирах, которые мы можем называть Раем, Адом, Олимпом, Сваргой, Валгаллой — чем угодно, лишь бы дать объяснение проявлению «альтернативной вселенной»…

Что же такое параллельные миры, и существуют ли они вообще?

Мультимедийная Вселенная

Независимые плоскости существования сегодня все больше привлекают внимание ученых, и представляют собой мультимедийную Вселенную. Некоторые явления уже не считаются неразгаданными и магическими, со временем находя объяснения. Ведь уже сегодня доказано существование параллельных миров — реальностей, которые сосуществуют с нашей, но независимы от нее.

Ученые говорят, что такие параллельные миры могут быть разного размера — от небольшой области до целой Вселенной.

В параллельных мирах происходят свои события, которые кардинально отличаются от нашего мира, как и их физические законы. Иногда границы между нашими мирами становятся настолько размытыми и тонкими, что мы начинаем видеть «незваных гостей» — стихийных духов, например, домовых, леших, водяных и других существ, которых мы сами назвали таковыми, и которые знакомы нам по рассказам с детства. Ну, или мы считаемся гостями. Это все на элементарном уровне. Но есть и жители немного сложнее и загадочнее, которые идут на контакт с нами через специальные выходы и порталы.

Наши предки представляли многообразие миров в виде дерева Жизни, где ветви обозначали целые поколения предшественников.

Что говорят ученые

По словам физика Хью Эверетта, Вселенная — это разветвление на параллельные мини-миры, в которых происходят свои микрособытия. Проще говоря, есть колоссальное Древо Времен, которое имеет свои ветви-измерения со своими событиями. Это, по сути, набор возможностей, которые заложены вероятностными законами, отмечает ученый.

Способность нашей Вселенной расходиться по ветвям доказал еще один ученый — Кристофер Монро из американского Института стандартов и технологий.

Интересен тот факт, что наши предки знали о существовании нескольких параллельных миров, и поэтому создали обычную матрешку. Но обычную только на первый взгляд. Ведь это и есть набор реальностей и миров. Где реальность в реальности, мир в мире. И человек также проживает сразу в нескольких реальностях. Но воспринимаем тот мир, к которому наиболее восприимчивы.

Если же человек раздваивается по нескольким мирам, мы даем этому единственное объяснение: шизофрения. И не вникаем глубже: ведь этот человек с нами и где-то еще…

Квантовые физики доказали, что наш мир мы видим через призму сознания. Для того, чтобы «пройти» в другой мир, необходимо проработать и изменить сознание. В нашей славянской культуре уже есть наработаны целые системы взаимодействия с жителями иных, параллельных миров.

Кроме того, вы наверняка слышали о таком слове, как «портал», через который возможно осуществить переход в другое измерение. Можно осуществить телепортацию, или же пройти через энергетический портал или портал отражений. А есть еще портал миров и врата миров. Поэтому это не выдумка из фантастических фильмов — такие места действительно существуют. Через них прошли многие, которых называют колдунами, магами — как угодно, но такие люди есть. И когда они проходили в другие миры, то отсутствовали в реальности дни, недели, месяцы, годы. А им казалось, что они «бродили» в параллельной реальности всего пару часов…

Физиками доказано, что существует так называемый принцип равного бытия — изономии. То есть все измерения соединяются фотонными тоннелями, через которые вполне возможно пройти. Но далеко не все умеют это делать.

Также существует теория, выведенная физиками, которая предполагает существование многих миров. Это теория суперструн, или Мультивселенной.

По информации парапсихологов, всего в мире существует около сорока порталов, в том числе четыре в Австралии, семь в США и один в России, в старой шахте возле Геленджика. Свидетели рассказывали, что один молодой смельчак решился туда спуститься. Поднялся на поверхность он только спустя неделю и очень старым. О произошедшем с ним ничего вспомнить не смог.

Какой он — параллельный мир?

Прежде всего скажем, что «пройти» в параллельный мир можно с помощью осознанного сна, медитации, через зеркала или лифт. Однако играть с этим не советуют — ведь по незнанию можно «застрять» в портале надолго.

Точное описание параллельным реальностям ученые дать не могут. Перенестись туда ради опыта сложно, и никто просто так не рискнет. Поэтому опираются только на слова очевидцев — непосредственных «путешественников» в так называемое потустороннее. Исходя из рассказов этих людей, в параллельном мире очень красивая природа, там живут эльфы и гномы. Везде разливается очень яркий свет — и это самое распространенное свидетельство людей, которые побывали в параллели.

Рассказы очевидцев о нереальных существах

Существует множество рассказов о том, что в том или ином месте видели «незваных гостей». Но существ, которые забрели в наш мир, действительно огромное множество.

Например, в 93-м году в Риме в небе видели светящийся плывущий шар. В 235-м подобный, только красный шар в небе видели китайцы. В 848-м светящиеся шары в небе наблюдали уже французы.

Реальные истории

В 2013 году на сайте «Unexplained Mysteries» появился рассказ работницы супермаркета, которая работала в ночную смену. Она вышла на перерыв в комнату отдыха. Через несколько минут вошла ее сотрудница и села рядом. Коллеги проговорили некоторое время, и вторая работница ушла. Но потом зашла начальница и разозлилась, отметив, что некому работать. Сотрудница супермаркета рассказала, что она здесь не одна, что работает еще одна ее коллега. На что начальница ответила, что это невозможно — та девушка вообще в отгуле. Причем в ту же секунду позвонила ей и выяснила, что она находится совсем в другом городе. С кем тогда разговаривала в комнате отдыха сотрудница супермаркета, так и осталось загадкой.

Очевидец Уолтер Роулс рассказал, что как-то в комнате дома видел полупрозрачного человека. Он приходил «в гости» несколько раз — из ниоткуда, и пропадал, «входя» в стену. Примерно через три недели как будто растворилась и сама стена — и Роулс увидел холмы необычайной красоты. Там было дерево, под которым сидел мужчина. Он испуганно взглянул на Роулса и растворился. Исчезла и сама картинка.

А исследователь аномальных явлений Брэд Стайгер поведал историю о том, как в 1955 году он купил фотоаппарат и впервые поехал на съемки в Большой Каньон. Там сделал множество снимков. А когда вернулся домой, зашел в книжный магазин и нашел там книгу об этом каньоне. Можно представить себе удивление исследователя, когда он увидел на страницах фото с ним же самим и фотоаппаратом — снимок был датирован 1948 годом! Вот такая временная петля…

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