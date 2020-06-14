ЖРЕЦЫ АТЛАНТИДЫ ДО СИХ ПОР ПРАВЯТ МИРОМ

Правящие миром жрецы-атланты ведут современный мир к повторению участи уничтоженной Атлантиды
Действительно ли, как гласят легенды, жрецы, приведшие к величайшему краху могущественное государство древности Атлантиду, все до одного погибли в глобальной катастрофе? Самый коварный трюк дьявола в том, что он убедил весь мир в своем отсутствии!
Правящие миром жрецы-атланты проторенной тропой ведут современный мир к повторению участи уничтоженной Атлантиды. Атланты – жители очень древней высокоразвитой цивилизации Атлантиды, которая за одну ночь была полностью затоплена.
Посейдонис – последний островной оплот некогда великой Атлантиды, исчез около 9500 лет до н.э. После катастрофы оставшиеся в живых Атланты пришли в Египет и воздвигли пирамиды в память об Атлантиде. Первыми жрецами Египта были оставшиеся в живых атланты. Именно они построили пирамиды Хефрена, Хеопса и Миккерина, в которые заложили сокровенные знания. Не этим ли объясняется пристрастие мировой элиты к пирамиде со всевидящим оком?
Жрецы использовали пирамиды для мистерий, которые тайно проводятся и сейчас. Осуществлять управление общественными процессами, как в то время, так и сейчас, могли только люди, обладающие определенными знаниями. Такими людьми были жрецы древнего Египта – левиты, находящиеся на самой вершине пирамиды власти, тайное мировое правительство, мудрецы-глобалисты.
Вожди Атлантиды стали уделять внимание непомерному развитию техники. В Атлантиде стало развиваться добывающее и перерабатывающее производство. Техногенный путь развития руководителям Атлантиды казался менее трудоемким и более эффективным.
Печальным было то, что атланты на своей земле вскоре после стабилизации общества установили жесткую кастовость. Кастовость в Атлантиде сосредоточила всю власть в руках избранных. Именно о такой власти, о власти двенадцати царей в Атлантиде и написал Платон в своих «диалогах».
Утратив свою божественность, атланты возгордились и решили подчинить своей власти весь мир Земли. Но в этом им мешали боги Гипербореи. Управлять же планетой вместе с богами они не хотели. Вот и вся причина, из-за которой вспыхнул военный конфликт между богами и титанами.
В своих диалогах «Тимей и Критий» Платон ничего не исказил. У него хорошо написано о стремлении царей Атлантиды подчинить своей власти всю обитаемую Землю. О чем это говорит? Конечно о том, что война атлантов никакой не вымысел автора. Платон описал подлинные события.
Рама повел войну лемурийцев против атлантов, потому что он был против того, что одни люди были рабами, а другие сверхчеловеками, какими считали себя атланты. Гиперборейцы встали на сторону лемурийцев.
Грехопадение Атлантиды произошло от того, что поздние атланты погрязли в войнах. Искажение истины, создание ложных религий, бесконечные войны, революции, кризисы, голод, болезни, техногенные катастрофы, уничтожение природы, гибель всего живого на земле – дело рук мудрецов-глобалистов.
Сегодня человечество один в один повторяет путь погибшей Атлантиды. Во избежание этой участи необходимо пробудить усыпленный жрецами разум и сойти с губительного пути деградации и самоуничтожения, уготованного миру темными жрецами – иллюминатами…