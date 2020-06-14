ЖРЕЦЫ АТЛАНТИДЫ ДО СИХ ПОР ПРАВЯТ МИРОМ

Правящие миром жрецы-атланты ведут современный мир к повторению участи уничтоженной Атлантиды

Действительно ли, как гласят легенды, жрецы, приведшие к величайшему краху могущественное государство древности Атлантиду, все до одного погибли в глобальной катастрофе? Самый коварный трюк дьявола в том, что он убедил весь мир в своем отсутствии!

Правящие миром жрецы-атланты проторенной тропой ведут современный мир к повторению участи уничтоженной Атлантиды. Атланты – жители очень древней высокоразвитой цивилизации Атлантиды, которая за одну ночь была полностью затоплена.

Посейдонис – последний островной оплот некогда великой Атлантиды, исчез около 9500 лет до н.э. После катастрофы оставшиеся в живых Атланты пришли в Египет и воздвигли пирамиды в память об Атлантиде. Первыми жрецами Египта были оставшиеся в живых атланты. Именно они построили пирамиды Хефрена, Хеопса и Миккерина, в которые заложили сокровенные знания. Не этим ли объясняется пристрастие мировой элиты к пирамиде со всевидящим оком?