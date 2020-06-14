В РАДИОЭФИР ПОПАЛ СИГНАЛ ИЗ БУДУЩЕГО 5720 ГОДА

По сайтам, посвященным необъяснимым и сверхъестественным явлениям, в настоящий момент распространяется интригующая запись. Утверждается, что сотрудники небольшой британской радиостанции получили загадочное аудио, происхождение которого они не могут объяснить рационально.

Согласно утверждению этих работников СМИ, 6 декабря 2018 года они, как обычно, вели вечернее радиошоу, когда вдруг произошло нечто удивительное. Ведущий весело общался со слушателями по телефону, но эфир неожиданно прервали сильные помехи. Вскоре сквозь них послышался голос.

Человек сообщал кому-то некие координаты и говорил о «пустынном ландшафте». Вероятно, этот мужчина являлся военным. Радиоведущий обратился к нему, и британцу, на удивление, ответили. Предполагаемый солдат отказался раскрывать свою личность, сославшись на некий «подземный устав» (что это такое, никто не знает).