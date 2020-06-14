В РАДИОЭФИР ПОПАЛ СИГНАЛ ИЗ БУДУЩЕГО 5720 ГОДА

По сайтам, посвященным необъяснимым и сверхъестественным явлениям, в настоящий момент распространяется интригующая запись. Утверждается, что сотрудники небольшой британской радиостанции получили загадочное аудио, происхождение которого они не могут объяснить рационально.
Согласно утверждению этих работников СМИ, 6 декабря 2018 года они, как обычно, вели вечернее радиошоу, когда вдруг произошло нечто удивительное. Ведущий весело общался со слушателями по телефону, но эфир неожиданно прервали сильные помехи. Вскоре сквозь них послышался голос.
Человек сообщал кому-то некие координаты и говорил о «пустынном ландшафте». Вероятно, этот мужчина являлся военным. Радиоведущий обратился к нему, и британцу, на удивление, ответили. Предполагаемый солдат отказался раскрывать свою личность, сославшись на некий «подземный устав» (что это такое, никто не знает).
Разумеется, поначалу диктор посчитал это шуткой. Между тем мужчина на том конце связи, игнорируя нашего скептика, продолжил общаться с кем-то из своих, сообщая им о «небольшой локализованной цивилизации», находившейся к востоку от него. Затем случилось нечто еще более странное.
В определенный момент военный принялся описывать окружавшую его обстановку и произнес, что небо над ним выглядит практически так же, как в 5720 году. Он сообщил, что воздух стал разреженным, и дышать им очень тяжело, что особенно плохо сказывается на здоровье детей и подростков.
Ведущий попросил своих коллег устранить неполадки, то есть убрать из эфира этих «шутников», а «собеседник из будущего» в свою очередь вдруг потребовал от британца перестать говорить, пока наложение сигналов не прекратится. Он заявил, что производит важную разведку на местности, и интерференция радиоволн должна вскоре пройти. Тогда диктор радио решил поинтересоваться, не посылает ли мужчина свои сигналы, случайно, на Британию или, скажем, США.
США? Извините, но боюсь, что я не знаю, о чем вы говорите, – спокойно ответил неизвестный и снова обратился к своим: – Разберитесь, пожалуйста, с человеком на линии. Я не знаю, с кем говорю, и из какого он времени… А, из 2018 года? Ничего удивительного. Разъедините нас поскорее.
После этого связь наконец прервалась. По утверждению ведущего, он работает на радио вот уже 10 лет, однако ему никогда не приходилось сталкиваться прежде с чем-либо подобным. Он и его коллеги, тем не менее, стараются поменьше напоминать друг другу и посторонним о случившемся, чтобы не подвергаться насмешкам и, главное, не лишиться работы. Вот почему данная информация — без упоминания имен и реальных данных самой радиостанции.
Неужели британские работники СМИ случайно поймали сигнал из далекого будущего? Недаром многие ученые считают, что если путешествия во времени возможны, то электромагнитные волны, в том числе в диапазоне радиочастот, могут в самом деле являться одним из видов энергии, способных перемещаться в прошлое и будущее. Может, в 5720 году человечество в самом деле будет жить под землей, а Соединенные Штаты к тому времени перестанут существовать. Кроме того, наши потомки будут, видимо, прекрасно понимать, что радиоволны способны перемещаться иногда во времени…