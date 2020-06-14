Что такое «Закон тройного воздаяния»?

Еще его называют закон возмездия или тройной закон — это догмат, связанный с викканством — современной религией, способствующей контакту с природой и магией.

В рамках Викки каждый индивид несет 100%-ю ответственность за свои мысли, слова и действия.⠀

Используемый в качестве нормы или усилителя силы утверждений и заклинаний, тройной закон базируется на простой и эффективной заповеди: все, что вы делаете, будет возвращено вам в тройном размере.⠀

Эту фразу интерпретируют двояко.

В первом случае она означает, что вам вернут то, что вы делаете, будь то хорошо или плохо, умственно, эмоционально или физически.

А вторая интерпретация утверждает, что все действия, мысли и эмоции несут с собой энергетический заряд, который может быть положительным или отрицательным, и который будет возвращен отправителю с утроенной интенсивностью.

Итак, всегда помните, что ваши мысли и слова обладают энергией и они вибрируют на определенной частоте. Чем больше негатива — тем ниже вибрация. И наоборот – чем позитивнее ваши мысли, слова и поступки, тем выше вибрации. Соответственно, что от вас получает Вселенная, то и возвращается к вам в тройном размере.

Мира и гармонии вам и вашему дому!