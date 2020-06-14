В КИТАЕ НАШЛИ ЭМБРИОН НЕИЗВЕСТНОГО СУЩЕСТВА, КОТОРОМУ 609 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

В китайской провинции Гуйчжоу ученые обнаружили окаменевшие останки неизвестного существа возрастом около 609 миллионов лет. Информация о данной находке представлена на сайте Университета Бристоля.

После тщательного исследования международной группой ученых был сделан вывод, что это, скорее всего, эмбрион ранее неизвестного науке организма. Применив рентгеновскую микроскопию, исследователи выяснили, что данные окаменелости сохранились вплоть до самих клеток, из которых состоял этот эмбрион.

Обнаруженное существо, которому ученые дали название Caveasphaera, являлся одноклеточным организмом, находящимся на эмбриональной стадии развития. Исследователи также обнаружили больше сотни похожих на зародышей кораллов и морских звезд.