В КИТАЕ НАШЛИ ЭМБРИОН НЕИЗВЕСТНОГО СУЩЕСТВА, КОТОРОМУ 609 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

В китайской провинции Гуйчжоу ученые обнаружили окаменевшие останки неизвестного существа возрастом около 609 миллионов лет. Информация о данной находке представлена на сайте Университета Бристоля.
После тщательного исследования международной группой ученых был сделан вывод, что это, скорее всего, эмбрион ранее неизвестного науке организма. Применив рентгеновскую микроскопию, исследователи выяснили, что данные окаменелости сохранились вплоть до самих клеток, из которых состоял этот эмбрион.
Обнаруженное существо, которому ученые дали название Caveasphaera, являлся одноклеточным организмом, находящимся на эмбриональной стадии развития. Исследователи также обнаружили больше сотни похожих на зародышей кораллов и морских звезд.
Единственно, что не смогли установить ученые – было ли обнаруженное существо животным, так как найденные окаменелости находились в различных стадиях развития. А некоторые вообще состояли всего из пары клеток.
Только лишь с помощью специального медицинского сканера эксперты смогли разглядеть «составные части» эмбриона, размеры которых меньше одного микрона.
Участники исследования выяснили, что представители вида Caveasphaera во время формирования и развития эмбрионов распределяли свои клетки аналогично тому, как это происходит у человека и животных. Однако у них все еще нет доказательство того, что обнаруженные окаменелости в дальнейшем стали более сложными организмами.
Исследователи уверены, что найденные окаменелости свидетельствуют о произошедшей в древности эволюции животных, в процессе чего произошло развитие различных слоев тканей и органов.