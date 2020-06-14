Самый древний гороскоп в мире: узнайте, какое из 32 животных ваш покровитель

Еще до христианства и ислама существовала религия, которая оказала огромное влияние на все будущие верования человечества. Это зороастризм — древнейшее религиозное течение в мире.

Жрецы этой религии считали, что судьба человека определена его тотемом. У них существовал собственный гороскоп из 32 циклов, каждый из которых имел собственного покровителя — зверя или птицу. Каждый цикл — это один год, который начинается 21 марта по современному календарю. То есть, если вы родились с 1 января по 20 марта, то ваш тотем — тот, что покровительствовал предыдущему году. Например, человек, родившийся 17 февраля 1990, будет жить под символом 1989 года.

Поклонники зороастризама верили, что чем больше человек соответствует своему покровителю и живет по его правилам, тем счастливее он будет в жизни.

Давайте узнаем, кто является вашим покровителем по этому точнейшему гороскопу и как вам следует провести жизнь.

Олень (1938, 1970, 2002, 2034 г.р.)

Эти люди обладают невероятными силой и харизмой. У них высокие моральные принципы, они всегда говорят правду и всегда реализуют свои многочисленные идеи. К сожалению, этот знак часто страдает от неуверенности в собственных силах, которая мешает ему жить, высоко подняв голову, как и подобает.

Баран (1939, 1971, 2003, 2035 г.р.)

Родившиеся в год Барана люди нежно привязаны к своему окружению. Им непременно нужно ощущать себя одной из частиц какого-либо объединения: семейного, круга друзей, единомышленников или людей с одной целью. Они высоко ценят семью и род, им важны уют и покой в кругу родственников. Эти люди — идеальные исполнители, которым требуется грамотное руководство.

Мангуст (1940, 1972, 2004, 2036 г.р.)

Открытые миру, любящие свободу и беззаботные, эти люди не хранят ничего в тайне и часто погружены в творчество. Мангусты — авантюристы, которых всегда ждет успех в их неординарных начинаниях. При этом представители знака ценят и уважают семью и друзей, всегда помогают, им можно доверять.

Волк (1941, 1973, 2005, 2037 г.р.)

Смелость — главное достоинство Волков. Им неведомы страхи, они не страшатся трудностей и идут вперед, несмотря ни на что. Если этим людям скучно — они могут влезть даже в самую опасную авантюру. Они не могут просто и спокойно жить, Волкам нужны препятствия, как воздух. Бесконечно ценят близких и готовы на все ради своей семьи.

Аист (1942, 1974, 2006, 2038 г.р.)

Аисты преисполнены благородства. Они дорожат семейными узами, домашним очагом и уютом, а в брак вступают только в том случае, если по-настоящему любят своего избранника. Несмотря на любовь к уюту и комфорту, эти люди предпочитают минимализм. Склонны к долгим путешествиям, но после каждой поездки счастливы вернуться домой.

Паук (1943, 1975, 2007, 2039 г.р.)

С виду Пауки — очень медленные и тяжелые на подъем люди. Но они неотступно, шаг за шагом, постепенно идут к своим мечтам — и в итоге каждый раз получают заслуженный успех. Главные их интересы — образование и рукоделие.

Змея (1944, 1976, 2008, 2040 г.р.)

Интеллект, интуиция и замкнутость — вот главные характеристики этих людей. Они скептичны, склонны к философии и глубоко понимают человеческую психологию. Их поведение очень сложно предугадать. Холодные и иногда даже циничные, в душе Змеи накрепко привязаны к тем, кого любят.

Бобер (1945, 1977, 2009, 2041 г.р.)

Веселые и бодрые, Бобры не любят сидеть смирно и беспрестанно трудятся. Они стремятся к домашнему уюту, являются благодарными и преданными семьянинами и хорошими родителями. Эти люди абсолютно уверены, что все, что происходит, ведет к лучшему.

Черепаха (1946, 1978, 2010, 2042 г.р.)

Неспешные Черепахи старательно взвешивают каждый свой шаг. Им некуда торопиться. Добрые в душе, эти люди никогда не оставят на произвол судьбы своих близких. Их трудно обидеть, но если это произошло — обидчик будет жестоко наказан.

Сорока (1947, 1979, 2011, 2043 г.р.)

Интеллект, интуиция и ловкость помогают Сорокам, как и врожденные живость и проворность. Они становятся великолепными руководителями и успешными бизнесменами. Некоторая болтливость ничуть не мешает представителям этого знака добиваться своего.

Белка (1948, 1980, 2012, 2044 г.р.)

Ловкие и веселые, эти люди могут казаться свободомыслящими и несерьезными. Это не так: Белки крайне домовиты, хозяйственны и консервативны. Выше всего они ставят семью и детей, не так уж легки на подъем. Часто представители знака могут страдать от перепадов настроения.

Ворон (1949, 1981, 2013, 2045 г.р.)

Прирожденные одиночки, Вороны редко заводят семью, а если и делают это, то в преклонном возрасте. Им не нужны забота и внимание, они не терпят вмешательства в их жизнь и чужих советов. Они не способны жить, находясь в зависимости от других, поэтому никогда ни на что не надеются и ничего не отдают.

Петух (1950, 1982, 2014, 2046 г.р.)

Рожденные в эти годы справедливы и решительны. Они смелы и всегда способны постоять за правду, а также всегда приводят любое дело к итогу. От скуки Петухи часто начинают надоедать окружающим, так что их не слишком любят в группе.

Тур (1951, 1983, 2015, 2047 г.р.)

Внешне серьезные и самоуверенные, в душе Туры наивны и требуют поддержки от окружающих. За внешностью, которая часто бывает у представителей знака грубоватой и суровой, скрывается чистый и светлый человек. Эти люди ранимы и отзывчивы, но всегда смогут постоять за себя. Трудолюбие и терпение помогают им добиться успехов в работе.

Барсук (1952, 1984, 2016, 2048 г.р.)

Закрытые от внешнего мира люди, которые обычно погружены в размышления. Им сложно общаться с окружающими, но, однажды открывшись, они будут привязаны к человеку навсегда. Достаточно педантичны и консервативны, ценят традиции и домашний уют, бережливы и трудолюбивы.

Верблюд (1953, 1985, 2017, 2049 г.р.)

Интеллектуалы и проницательные люди, которые склонны к скептичности и всегда говорят правду в глаза. Они всегда идут по выбранному пути и доводят дело до конца. Верблюд — человек, которому можно довериться. Он высоко ценит семью, однако не склонен к яркому выражению привязанности.

Ёж (1954, 1986, 2018, 2050 г.р.)

Крайне аккуратные люди, которые всегда приводят дело к победному концу. С ними легко контактировать, но жить вместе с Ежом — сущее наказание из-за его педантичности и любви к порядку. Дотошные, они всегда доверяют только самим себе.

Лань (1955, 1987, 2019, 2051 г.р.)

Легкомысленные, пугливые и склонные к творчеству личности. Они стремятся всегда идти по протоптанным дорожкам, чтобы не столкнуться с трудностями. Всегда открыты, любвеобильны и стремятся к самовыражению через искусство. Лани очень любят флиртовать.

Слон (1956, 1988, 2020, 2052 г.р.)

Слоны с уважением относятся к привычкам и мнению своего коллектива. Им нравится ощущать себя частью группы и отстаивать ее сторону. Чаще всего становятся прекрасными руководителями, которые могут сплотить коллектив и привести работу к нужному итогу. Иногда страдают от множества сомнений и неуверенности в собственных силах.

Лошадь (1957, 1989, 2021, 2053 г.р.)

Ценят коллектив и успешнее всего трудятся именно в команде. Лошади строят грандиозные планы, а когда они не претворяются в жизнь — мучаются от ударов судьбы. Трудолюбие, храбрость и умение перешагивать через других делает Лошадь человеком, которому не стоит мешать.

Гепард (1958, 1990, 2022, 2054 г.р.)

Благородство делает Гепардов людьми, которые всегда помогают и покровительствуют окружающим. Они в состоянии решить любую проблему и принять верное решение даже в самой критической ситуации. Правильное построение планов и хитрость в отношении собственных целей — то, что помогает представителям знака добиваться абсолютно всех своих целей. Часто им требуется отдых, после которого можно с новыми силами рваться в игру.

Павлин (1959, 1991, 2023, 2055 г.р.)

Быть центром всеобщего внимания и блистать — главная цель Павлинов. Они обладают великолепным вкусом, немного легкомысленны и тратят деньги на мелкие желания. У них есть замечательные таланты, которые, к сожалению, зачастую открываются слишком поздно. Утонченный стиль денди и изящные манеры — основное оружие Павлинов.

Лебедь (1960, 1992, 2024, 2056 г.р.)

Чувствительность, романтичность и ранимость делают Лебедей мечтателями, которые не уделяют внимания практической стороне мира и идут вслед за своими высокими идеалами. Они нежны и дорожат близкими людьми, однако построить крепкую семью им удается редко. Требуют поддержки от окружающих и не являются людьми, на которых можно полностью положиться.

Рысь (1961, 1993, 2025, 2057 г.р.)

Частые перепады настроения превращают Рысь то в милого котенка, то в адского хищника. Это редко нравится другим людям, поэтому с Рысью сложно наладить контакт. Склонны к авантюризму. Свои лучшие качества открывают в сложнейших ситуациях, которые требуют моментального решения.

Осел (1962, 1994, 2026, 2058 г.р.)

Эти люди могут добиться в жизни огромных высот. Они идут к своим целям, трудолюбивы и в состоянии преодолеть все препятствия. Представители знака не потерпят ссор, во время них они попросту закроются и перестанут что-либо предпринимать. Ослам всегда можно довериться. Нельзя забывать, что им требуются внимание и теплые слова поддержки.

Белый медведь (1963, 1995, 2027, 2059 г.р.)

Терпеливы, но не до бесконечности — при переходе известного предела их терпение превращается в ярость. Склонны опекать близких людей, с ними легко наладить контакт, который будет приятен всем. Белые медведи обладают благородством, искренне добры и склонны к любвеобильности.

Орёл (1932, 1964, 1996, 2028 г.р.)

Высокое самомнение Орлов вполне оправдано, ведь они горделивы, благородны и умны. Могут добиваться любых целей и становятся отличными руководителями. Правильно ставя цели своим подчиненным и быстро принимая даже самые непростые решения, Орлы всегда выводят свою команду на высокий уровень работы. Обладают невероятной интуицией, иногда представители знака могут видеть будущее.

Лисица (1933, 1965, 1997, 2029 г.р.)

Эти люди ненавидят скучную, монотонную и однообразную жизнь. К счастью, они обладают энергичностью и смелостью, которые помогают разбить череду серых будней. Умны и хитры, способны разрешить конфликт и выйти сухим из воды. Они нравятся окружающим, однако могут быть не лучшими спутниками в жизни.

Дельфин (1934, 1966, 1998, 2030 г.р.

Миролюбивые и добрые, Дельфины не склонны к конфликтам, скандалам и яростному отстаиванию своего мнения по каждой мелочи. Однако ум и скрытность позволяют им держаться своей точки зрения даже под давлением окружающих. Всегда протягивают людям руку помощи, причем совершенно бескорыстно. Обладают высоким уровнем проницательности и поражающей других интуицией.

Вепрь (1935, 1967, 1999, 2031 г.р.)

Непоколебимо самоуверенны и рождены для лидерства. Вепри спокойно относятся к одиночеству и решительны, они никогда не страшатся препятствий и конкурентов. Смелы и зачастую обладают непростым характером, однако обожают своих близких и прислушиваются к их мнениям. Близкое окружение — святыня для представителей знака.

Сова (1936, 1968, 2000, 2032 г.р.)

Склонные к ночной жизни, Совы энергичны именно в темное время суток. Они мнительны, из-за чего не доверяют собственной интуиции, которая отлично развита. Совы крайне замкнуты в своем внутреннем мире, из-за чего им бывает непросто выходить на контакт с людьми, заводить друзей и создавать семью.

Сокол (1937, 1969, 2001, 2033 г.р.)

Большое количество талантов и отличный ум могут привести Сокола к невероятному успеху. Однако представители знака довольно безалаберны и рассеяны, что делает их несобранными и мешает достичь столь близкого величия. Помочь им может рука грамотного руководителя, но, к сожалению, гордость не позволяет Соколам жить по чьим-то указаниям.

Вот так выглядел гороскоп в древности. Многие считают, что это — самая точная характеристика людей, которая во много раз превосходит современную астрологию.

Стоит прислушаться к словам предков, чтобы лучше понимать себя и окружающих.

Источник