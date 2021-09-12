«В руках Бога»: мощное упражнение самопомощи для тех, кто отчаялся

«Есть еще один мощный источник сил и всех необходимых нам ресурсов — это Вселенная, Высшие Силы. Это колоссальные ресурсы, к которым мы почти не присоединяемся. Мы могли бы быть поддержанными всегда, во всем, если бы были подключены к этим ресурсам, источникам сил и информации. Но мы почти не присоединяемся к ним. Почему? Потому что не верим в эту поддержку. Сомневаемся в такой поддержке, даже в самом наличии Высших Сил.» (Маруся Светлова)

Техника для самоподдержки

Эта техника возникла из личного опыта, хотя, думаю, что она открыта многими людьми независимо друг от друга, поскольку это встреча с нуминозным, имеющим архетипический характер.

У каждого человека бывают причины для усталости и отчаяния, особенно, когда проблемы накапливаются, а поддержки недостаточно.