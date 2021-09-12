«В руках Бога»: мощное упражнение самопомощи для тех, кто отчаялся

«Есть еще один мощный источник сил и всех необходимых нам ресурсов — это Вселенная, Высшие Силы. Это колоссальные ресурсы, к которым мы почти не присоединяемся. Мы могли бы быть поддержанными всегда, во всем, если бы были подключены к этим ресурсам, источникам сил и информации. Но мы почти не присоединяемся к ним. Почему? Потому что не верим в эту поддержку. Сомневаемся в такой поддержке, даже в самом наличии Высших Сил.» (Маруся Светлова)
Техника для самоподдержки
Эта техника возникла из личного опыта, хотя, думаю, что она открыта многими людьми независимо друг от друга, поскольку это встреча с нуминозным, имеющим архетипический характер.
У каждого человека бывают причины для усталости и отчаяния, особенно, когда проблемы накапливаются, а поддержки недостаточно.
Бывает ощущение, что дошёл до дна боли и отчаяния, кажется, дальше некуда падать. Часто именно в этот момент человек получает неожиданную поддержку от Высших сил. С ним происходит нечто, что меняет его настрой и дает силы жить дальше. Но, вовсе не обязательно доходить до самого дна и ждать такой помощи. Можно хоть каждый день создавать себе эту поддержку.
Очень хорошо делать упражнение, лежа в тёплой, уютной кровати вечером перед засыпанием, оно может помочь спокойно заснуть, или утром, когда только что проснулся. Можно его делать и сидя на стуле, но в кресле, полулёжа будет удобнее. Укутайтесь в мягкое, приятное одеяло или плед.
Настройтесь на пребывание в осознанности. Дышите полным дыханием, выдох длиннее вдоха. Просканируйте всё тело, относясь к нему с вниманием и любовью. Обратите внимание на помехи в теле, неудобства, устраните их по возможности, распологаясь как можно удобнее.
Почувствуйте своё тело целиком, его контакт с поверхностью, на которое оно давит своим весом. Заметьте, что эта поверхность Вас держит очень надежно. Ощутите эту надёжность. Можете даже усилить давление и убедиться в том, что поддержка не ослабевает. Представьте себе, что Вы находитесь в ладонях Бога. Они крепко держат Вас, настолько крепко, что упасть у Вас просто нет никаких шансов. Ладони Бога окутывают Вас теплом и любовью, почувствуйте ту энергию, которую они Вам дают. Будьте в этом состоянии, столько, сколько Вам надо, получая тёплую энергию, чувство надёжности, находясь в потоке любви.
Не забудьте поблагодарить Высшие силы за поддержку. Благодарность от души сама по себе целительна.
Технику нельзя применять при психотических расстройствах!
Автор Шмелева Светлана