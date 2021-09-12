5 знаков зодиака, которым посчастливилось родиться под счастливой звездой

Лев

Представители данного знака зодиака очень активные и трудолюбивые личности, они готовы к любым жизненным подвигам. Астрологи уверяют, что такие люди всячески стараются быть лидерами в своей жизни. Судьба всегда преподносит сюрпризы, благодаря которым они добиваются больших высот.

Если что-то происходит не так, как они планировали, начинают сильно переживать и нервничать. Причиной хорошего результата являются сами Львы, именно от их общения, судьбы и терпения они могут быть очень счастливы.

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