Не спеши жаловаться на свою судьбу…

Мы не умеем угадывать будущее, но у нас есть замечательная возможность — привлечь к себе действительно хорошие события. Не всегда то, что нам кажется плохим, является таковым. Поэтому стоит научиться быть благодарными за все. Не спеши сетовать на судьбу: возможно, она как раз очень даже благосклонна к тебе. Не всегда глаза могут увидеть то, что еще впереди.Шел себе мальчик дорогой. Светило солнце. Вдруг он споткнулся и упал. Поранил ноги, содрал лоб. И мальчик обиделся на своего Бога, сказав: «Какой же ты хранитель, если позволил мне так больно удариться?»

Но мальчик не знал, что впереди на той дороге, где он только что упал, ждала его ядовитая змея и верная смерть.

Пошел мальчик другой дорогой. Вдруг началась гроза. И он побежал к дереву, чтобы спрятаться от дождя, но снова упал и сильно ударился. И вновь он сказал Богу: «Какой же ты после этого хранитель? Ты не разрешил мне даже спрятаться от дождя?»