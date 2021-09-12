Не спеши жаловаться на свою судьбу…

Мы не умеем угадывать будущее, но у нас есть замечательная возможность — привлечь к себе действительно хорошие события. Не всегда то, что нам кажется плохим, является таковым. Поэтому стоит научиться быть благодарными за все. Не спеши сетовать на судьбу: возможно, она как раз очень даже благосклонна к тебе. Не всегда глаза могут увидеть то, что еще впереди.Шел себе мальчик дорогой. Светило солнце. Вдруг он споткнулся и упал. Поранил ноги, содрал лоб. И мальчик обиделся на своего Бога, сказав: «Какой же ты хранитель, если позволил мне так больно удариться?»
Но мальчик не знал, что впереди на той дороге, где он только что упал, ждала его ядовитая змея и верная смерть.
Пошел мальчик другой дорогой. Вдруг началась гроза. И он побежал к дереву, чтобы спрятаться от дождя, но снова упал и сильно ударился. И вновь он сказал Богу: «Какой же ты после этого хранитель? Ты не разрешил мне даже спрятаться от дождя?»
И свернул на третью свою дорогу. Но не увидел мальчик, как в дерево, под которым он хотел спрятаться, ударила молния и оно вмиг загорелось, охваченое пламенем.
Пошел мальчик своей третьей дорогой. Он шел осторожно, смотрел под ноги и приговаривал: «Не полагаюсь я больше на тебя, Боже, ты меня не охраняешь, не даешь идти дорогами, которые я выбираю».
И вдруг опять упал и сломал себе руку. Дикая боль охватила его и возненавидел он своего Бога и сказал: «Не верю я больше в то, что ты существуешь! Не пойду я по дороге, пойду через горы. Не помогаешь ты мне, а только мешаешь и создаешь препятствия!»
Не знал мальчик того, что его третья дорога вела в никуда — она оканчивалась обрывом.
И пошел мальчик через горы. Было тяжело и тело ныло, но когда он взобрался на вершину, то с высоты увидел три дороги: и ядовитую змею на первой дороге, и сожженное дерево на второй дороге и обрыв на третьей дороге. И понял он, что каждый раз Творец спасал его от гибели.
С тех пор мальчик сильно поверил своему Богу и стал доверять Ему.
Не все, что на первый взгляд выглядит неудачей, действительно ею является. Возможно, неудача — большое благо для тебя и именно она спасает тебя от беды, к которой тебя не допустила.
Перевод: Любовь Стефанишин