Пророчества о грядущих временах от афонских старцев. Что же они видели?

Много святых афонских подвижников известны всему миру, например, Силуан Афонский, Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец. Немало и тех, кто остались безвестными. Святая Гора, как маяк, сигнализирует об отклонениях от истинной веры, пророчествуя о предстоящих тяжелых временах и периодах восстановления. К сожалению, старцы в XX-XXI веках, говоря о современном мире, предрекали локальные войны, дипломатические конфликты и короткие мирные периоды.

Архимандрит Ефрем Филофейский

Поселившись на Афоне с 19 лет, Ефрем Филофейский стал послушником известного афонского старца Иосифа Исихаста. Перед своей кончиной в декабре 2019 года, архимандрит сказал братии о бедствиях, которые он видит.

Злоба и вражда людей приведут к масштабным катастрофам. Человеческая хитрость и алчность находят иные методы войны, скрытые от простого народа. Если говорить о третьей мировой, то она не будет похожа на предыдущие войны. Только обращение людей к Богу сможет остановить происходящее.