Пророчества о грядущих временах от афонских старцев. Что же они видели?

Много святых афонских подвижников известны всему миру, например, Силуан Афонский, Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец. Немало и тех, кто остались безвестными. Святая Гора, как маяк, сигнализирует об отклонениях от истинной веры, пророчествуя о предстоящих тяжелых временах и периодах восстановления. К сожалению, старцы в XX-XXI веках, говоря о современном мире, предрекали локальные войны, дипломатические конфликты и короткие мирные периоды.
Архимандрит Ефрем Филофейский
Поселившись на Афоне с 19 лет, Ефрем Филофейский стал послушником известного афонского старца Иосифа Исихаста. Перед своей кончиной в декабре 2019 года, архимандрит сказал братии о бедствиях, которые он видит.
Злоба и вражда людей приведут к масштабным катастрофам. Человеческая хитрость и алчность находят иные методы войны, скрытые от простого народа. Если говорить о третьей мировой, то она не будет похожа на предыдущие войны. Только обращение людей к Богу сможет остановить происходящее.
Информационном портале горы Афон в 2020 году были размещены материалы, в которых приводились слова старца и о самом Афоне. Стремление облагородить Святую Гору удобствами цивилизации (дорогами, лавочками, современными ремонтами) разрушает дух Афона, а с ним и всего мира. Улучшителей жизни, которые хотят все сделать «быстро» и «удобно», следует избегать.
Преподобный старец Паисий Святогорец
Один из самых известных афонских старцев ХХ века, который прославлен в лике святых в 2015 году, говорил о трудностях, ожидающих человечество. Геронда утверждает, что безбожные правительства разъединяют народы. Ближний Восток станет центром конфликтов, в которых будет участвовать множество народов, в том числе русские и китайцы.
По словам старца Паисия, приближаются времена, о которых есть знамения в Откровениях Иоанна Богослова. Но человечество ведет себя так, будто ничего не происходит. В Библии написано, что даже избранные будут обмануты. Это происходит и потому, что в Церкви появляются служители, которые далеки от духовности. По мнению старца, они проповедуют неправильные вещи, совершают недопустимые поступки. Все это для того, чтобы отвернуть христиан от истинной веры.
Старец Иосиф Ватопедский
Старец написал несколько богословских произведений, где повествует о кончине века на основании Откровений Иоанна Богослова и посланий апостола Павла. Сравнивая происходящее ныне с тем, что написано в Библии, Иосиф Ватопедский говорит о явных знамениях приближения рубежа, после которого мир ожидает последние времена.
Просторы Интернета наполнены более точными пророчествами с конкретными датами, именами, указаниями стран и народов, которые приписывают афонским старцам. Но на подлинность этих предсказаний ничто не указывает. Никому не дано знать будущее, только Богу. А интерес к пророчествам у людей, по мнению Исаака Сирина, — это признак нездоровья духовной жизни.