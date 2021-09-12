Даю установку: почему даже образованные люди верили Кашпировскому

Кто и зачем разрешил показ экстрасенсорных сеансов? И почему самая читающая нация в мире верила Кашпировскому?
Даю установку: вы больше никогда не будете болеть!
Кашпировский – личность невероятно противоречивая. С одной стороны, Анатолий имел 25-летний стаж работы врачом-психиатром, являлся руководителем Международного центра психотерапии в Киеве, был мастером спорта по тяжелой атлетике, а в 1993 году оказался избран в Госдуму России.
Это умный и очень уважаемый человек, отличный психиатр. К слову, Кашпировский до сих пор жив, хорошо себя чувствует и ему 82 года. Врачу доверяло правительство, а его телесеансы без преувеличения собирали у экранов всё население СССР.
В 1989 году целитель провёл 6 телесеансов, за которые излечил 10 млн человек. Кашпировского показывали и за границей. В 1991 году деятель даже выступил в штаб-квартире ООН, где предложил вылечить планету от СПИД и лучевой болезни. С 1990 года экстрасенс путешествовал по стране и лечил народ «на концертах».
Люди действительно выздоравливали. Конечно, не все поголовно, но журналисты различных редакций находили счастливчиков, избавившихся от аллергии, хронических заболеваний и помолодевших на 10 лет. О чудесном излечении говорили многие очевидцы тех событий.
Но есть и другая сторона: академики РАН и многие российские учёные официально признали Кашпировского шарлатаном.
В 2006 году в Челябинске его даже привлекли к административной ответственности за незаконную целительскую деятельность: мужчина продавал людям пакеты с солью без маркировки. Тогда Кашпировский со злости пообещал милиционерам вызвать различные деструктивные изменения в их организме. Однако угрозы так и остались на словах.
Кто владеет СМИ, контролирует людей
Оздоровительные сеансы Кашпировского правда помогали людям. Всё дело в самовнушении и эффекте плацебо. Целитель внушал людям, что они здоровы, а те, преклоняясь перед его авторитетом, этому верили и начинали чувствовать себя лучше. Опытный психиатр знал, как заставить людей поверить в свои слова и буквально гипнотизировал пациентов.
Значимости его словам добавляло то, что сеансы показали по советскому телевидению. В 1989 году это был главный источник информации, ему доверяли беспрекословно.
С учётом того, что людям хочется верить в чудо, роль Кашпировского мог на себя взять любой врач, учёный или более-менее образованный человек. Прикрываясь умными словами, можно выдать любую ложь за действительность.
Почему советскому правительству понадобился Кашпировский?
Любые передачи по советскому телевидению (источнику информации для большинства населения страны) согласовывались на самом высоком уровне с партийными органами. Можно с уверенностью утверждать, что экстрасенса выпустили специально.
К слову, председатель Гостелерадио Михаил Ненашев в 1991 году признался, что многие программы в последние годы СССР запускались для утешения народа.
Государство трещало по швам, война в Афганистане ударила по экономике, шёл конфликт на Карабахе, в республиках бушевали националисты, коррупция процветала , полки магазинов были пусты, а экономика летела на дно. Люди были раздражены и нужно было отвлекать их от насущных проблем. Кашпировский справлялся с этим на все 100%.
Впоследствии экстрасенс ушёл в политику, а затем перебрался в США. Кашпировского неоднократно судили и разоблачали, однако среди своих сторонников он продолжает быть популярным.