Даю установку: почему даже образованные люди верили Кашпировскому

Кто и зачем разрешил показ экстрасенсорных сеансов? И почему самая читающая нация в мире верила Кашпировскому?

Даю установку: вы больше никогда не будете болеть!

Кашпировский – личность невероятно противоречивая. С одной стороны, Анатолий имел 25-летний стаж работы врачом-психиатром, являлся руководителем Международного центра психотерапии в Киеве, был мастером спорта по тяжелой атлетике, а в 1993 году оказался избран в Госдуму России.

Это умный и очень уважаемый человек, отличный психиатр. К слову, Кашпировский до сих пор жив, хорошо себя чувствует и ему 82 года. Врачу доверяло правительство, а его телесеансы без преувеличения собирали у экранов всё население СССР.