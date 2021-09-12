5 УРОКОВ ЖИЗНИ ОТ ДЖЕТА ЛИ. СЧАСТЬЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ!

1. Смирение — твоя главная защита.

«Врагов вокруг тебя плодит твое стремление выпятить собственное эго. Я не особенный, я просто кучу времени потратил на боевые искусства. Теперь я показываю, что умею. В мире есть много людей, которые могут сделать то же самое».

2. Гармония важнее силы.

«Мне грустно, когда я думаю, что показал только, как боевые искусства причиняют людям боль. Мне не выпало шанса доказать, что самое главное — это не бой. Это познание гармонии инь и ян, баланса между черным и белым. Только познав гармонию, ты станешь великим».