ПОЧЕМУ У ЛЮДЕЙ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ НОСТАЛЬГИЯ ЗА ВКУСОМ ЕДЫ ИЗ СССР

В чем секрет хорошего вкуса продуктов из СССР

Пищевая продукция была без добавок. Страна все-таки заботилась о своих гражданах, чтобы они получали полноценную и полезную еду. Поэтому продукты не содержали стабилизаторов, красителей, консервантов, а тем более всяких «Ешек». Возможно они и мели блеклый вид, и срок годности был короче, но можно было есть без опасения, что в порции еды находится невероятное количество химии.

Продукция по ГОСТу. От технологий нельзя было отходить. Они разрабатывались с учетом требований полезности и качества еды для людей. Их строго придерживались, потому что можно было понести серьезное наказание, вплоть до ареста.