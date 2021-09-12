ПОЧЕМУ У ЛЮДЕЙ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ НОСТАЛЬГИЯ ЗА ВКУСОМ ЕДЫ ИЗ СССР

В чем секрет хорошего вкуса продуктов из СССР
Пищевая продукция была без добавок. Страна все-таки заботилась о своих гражданах, чтобы они получали полноценную и полезную еду. Поэтому продукты не содержали стабилизаторов, красителей, консервантов, а тем более всяких «Ешек». Возможно они и мели блеклый вид, и срок годности был короче, но можно было есть без опасения, что в порции еды находится невероятное количество химии.
Продукция по ГОСТу. От технологий нельзя было отходить. Они разрабатывались с учетом требований полезности и качества еды для людей. Их строго придерживались, потому что можно было понести серьезное наказание, вплоть до ареста.
Колбаса качественная. Требования к продукции позволяли производить только хорошую колбасу, в которой действительно было мясо, и к тому же нескольких видов. Хоть позже и пошла шутка, что «варенку» делают из бумаги, но те же шутники уминали ее за обе щеки. По крайней мере это было не хуже, чем когда мясо начали заменять соей, добавками и мукой.
Молочная продукция. В современных супермаркетах на полках можно найти молочную продукцию на любой вкус. Жирность от нуля и выше, с добавками ягод и фруктов, срок годности правда тоже настораживает, потому что не может так долго хранится молочная продукция. Поэтому люди скучают по той сметане, которая продавалась из бидонов. Возможно она тоже не была настолько натуральной, но не имела такого порошкового вида.
Чай. Упаковка чая была проста до невозможности, зато в его натуральности не возникало сомнений. Он завозился оптом, и расфасовывался уже на местных фабриках. Стандартная пачка со «слоном» могла весить 50 или 100 гр.
Нельзя отрицать того факта, что существовал дефицит, и нужно было иногда отстоять длинную очередь за продуктами. Не всегда были доступны конфеты, дорогая рыба и экзотические фрукты. Но и простой продукции было достаточно, чтобы на обед подать полноценную еду из качественных продуктов.