Эволюция или Божий замысел? Учёные мира ищут жизнь на других планетах, изучают космос, эволюционисты доказывают теорию большого взрыва, но вот такой маленький жучок ставит их всех с их изощрённым умом в ступор.Дело в том, что внутри брюшка этого жука, находятся две камеры, в одной перекись водорода, а в другой гидрохинон. Сами по себе они не представляют опасности, но смешав их вместе, получается сильная химическая реакция.В каждой камере есть канал, по которому каждый элемент попадает в камеру сгорания и мгновенно на выходе выстреливает горючей смесью, разогретой до высоких температур.Это защитное оружие жука-бомбардира. Тот, кто поместил в него эти два химических элемента, должен был хорошо знать химию и малейшая неточность, и жук бы просто взорвался, что говорит о том, что он должен был возникнуть в один момент с уже встроенным в нём камерами с химическими элементами и камерой для их смешивания, что напрочь перечёркивает всю теорию эволюции.Источник