Тест на логику: на борту самолета было 500 кирпичей…

— На борту самолёта 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолёта. Сколько на борту осталось кирпичей?
Студент:
— Ну, это легко! 499!
— Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник в три приёма?
— 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда слона. 3. Закрыть холодильник.
— Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приёма?
— 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.
— Отлично! У царя зверей льва день рождения! Поздравить его пришли все животные, кроме одного. Почему?
— Потому что олень всё ещё находится в холодильнике.
— Великолепно! — говорит профессор.
— Пойдём дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?
— Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли праздновать день рождения льва.
— Хорошо! А теперь последний вопрос.
Бабуля прошла через пустое болото, но всё равно умерла. Что с ней случилось?
— Э-э-э… Может быть, сердечный приступ?
— А вот и нет! На неё упал кирпич, который, как вы помните, выпал из самолёта. Через недельку, голубчик, придёте ко мне на пересдачу!..