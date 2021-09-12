Тест на логику: на борту самолета было 500 кирпичей…

— На борту самолёта 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолёта. Сколько на борту осталось кирпичей?

Студент:

— Ну, это легко! 499!

— Правильно. Следующий вопрос. Как поместить слона в холодильник в три приёма?

— 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда слона. 3. Закрыть холодильник.

— Дальше. Как поместить оленя в холодильник в четыре приёма?

— 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.

— Отлично! У царя зверей льва день рождения! Поздравить его пришли все животные, кроме одного. Почему?

— Потому что олень всё ещё находится в холодильнике.

— Великолепно! — говорит профессор.

— Пойдём дальше. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?

— Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли праздновать день рождения льва.

— Хорошо! А теперь последний вопрос.

Бабуля прошла через пустое болото, но всё равно умерла. Что с ней случилось?

— Э-э-э… Может быть, сердечный приступ?

— А вот и нет! На неё упал кирпич, который, как вы помните, выпал из самолёта. Через недельку, голубчик, придёте ко мне на пересдачу!..

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