Михаил Литвак: “Я бы убил надежду первой!” — 4 ситуации, когда надежда может разрушить жизнь

Скажите, это было присуще только мне? Это постоянное, неосознанное и всегда напряженное ожидание… чего? Чего-то лучшего.

И чувство неудовлетворенности текущей минутой. И надежда на то, что следующая будет краше, полнее, насыщеннее. Надежда, ни на чем, по сути, не основанная. Просто должно же быть когда-то лучше! Я жила так многие годы.

Потом мне повезло. Я прочла историю, которая побудила меня думать о надежде в других терминах.

Это история военного летчика, который попал в плен. И провел больше года в одиночной камере без окон. Ему было всего 21.

Много позже, когда он написал книгу о пережитом, его спросили: «Наверное, больше всего вас поддерживала надежда?».Он ответил: «Ни в коем случае! Надежду я не мог себе позволить. Это было чудовищно расточительно. Три дня надежды – и я бы сошел с ума».

Заложники надежды

Выходит, пока мы лелеем надежду, мы ос­таемся ее заложниками? Она лишает нас свободы. Мы ждем чуда, и испытываем разочарование, когда оно не происходит.

Словно камертоном к моим мыслям прозвучала фраза Михаила Литвака:

Говорят, надежда умирает последней. Я бы убил ее первой. Убита надежда — и исчез страх, убита надежда — и человек стал деятельным, убита надежда — появилась самостоятельность.

Так как же вновь обрести власть над своей жизнью?

4 повода отказа от надежды

Надежда заставляет нас цепляться за старое. Задумайтесь, как часто мы надеемся на то, что тот, кто от нас ушел, вернется?

При этом надежда абсолютно не помогает избежать страданий.

Потерять надежду — значит лишиться иллюзий и:

Создать новые отношения.

Найти новую работу ( вместо той, которую надеялись потерять)

Построить новый дом ( взамен неудобного прежнего)

Потому что не рассосется, не стерпится и не слюбится.

Надежды никогда нет в настоящем. Чаще всего мы надеемся на то, что вернется что-то из прошлого. Либо произойдет улучшение в будущем. Надежда разрушает нас и отбирает жизненные силы в настоящем. Почему?

Потому что мы мысленно находимся в тех ситуациях. И сами у себя воруем энергию здесь и сейчас.