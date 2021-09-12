Михаил Литвак: “Я бы убил надежду первой!” — 4 ситуации, когда надежда может разрушить жизнь

Скажите, это было присуще только мне? Это постоянное, неосознанное и всегда напряженное ожидание… чего? Чего-то лучшего.
И чувство неудовлетворенности текущей минутой. И надежда на то, что следующая будет краше, полнее, насыщеннее. Надежда, ни на чем, по сути, не основанная. Просто должно же быть когда-то лучше! Я жила так многие годы.
Потом мне повезло. Я прочла историю, которая побудила меня думать о надежде в других терминах.
Это история военного летчика, который попал в плен. И провел больше года в одиночной камере без окон. Ему было всего 21.
Много позже, когда он написал книгу о пережитом, его спросили: «Наверное, больше всего вас поддерживала надежда?».Он ответил: «Ни в коем случае! Надежду я не мог себе позволить. Это было чудовищно расточительно. Три дня надежды – и я бы сошел с ума».
Заложники надежды
Выходит, пока мы лелеем надежду, мы остаемся ее заложниками? Она лишает нас свободы. Мы ждем чуда, и испытываем разочарование, когда оно не происходит.
Словно камертоном к моим мыслям прозвучала фраза Михаила Литвака:
Говорят, надежда умирает последней. Я бы убил ее первой. Убита надежда — и исчез страх, убита надежда — и человек стал деятельным, убита надежда — появилась самостоятельность.
Так как же вновь обрести власть над своей жизнью?
4 повода отказа от надежды
Надежда заставляет нас цепляться за старое. Задумайтесь, как часто мы надеемся на то, что тот, кто от нас ушел, вернется?
При этом надежда абсолютно не помогает избежать страданий.
Потерять надежду — значит лишиться иллюзий и:
- Создать новые отношения.
- Найти новую работу ( вместо той, которую надеялись потерять)
- Построить новый дом ( взамен неудобного прежнего)
Потому что не рассосется, не стерпится и не слюбится.
Надежды никогда нет в настоящем. Чаще всего мы надеемся на то, что вернется что-то из прошлого. Либо произойдет улучшение в будущем. Надежда разрушает нас и отбирает жизненные силы в настоящем. Почему?
Потому что мы мысленно находимся в тех ситуациях. И сами у себя воруем энергию здесь и сейчас.
Как, например, у этой капли
Надежда — это тормоз мешающий жить. Если просто надеяться, что что-то произойдет, то по статистике, это не происходит никогда.
“Я надеюсь, что когда-нибудь разбогатею”
Замечательно! Этим утверждением мы говорим: «У меня не хватает денег, и я не могу найти способ, как получить их больше». В данной ситуации надежда вряд ли поможет «разрулить ситуацию».
Не лучше ли задать другой вопрос: «Что я могу сделать, чтобы в моей жизни было больше денег?» Но это уже не про надежду, а про конкретную цель. И ответы придут только после правильно заданного вопроса.
«На Аллаха надейся, но верблюда — привязывай». Надеясь, что алкоголик перестанет пить, неверный муж изменять, а правительство победит коррупцию, мы сами не отвечаем за происходящее.
В состоянии надежды фокус ответственности смещается на внешний мир. Всем знакомы три кита надежды по — русски: «Авось, небось да кабы».
И только когда мы поймем, что сами создаем реальность, мы прекратим надеяться и начнем действовать. И на смену надежде придет уверенность и вера. Вера в себя, в свои силы, в Бога. Эти три кита гораздо сильнее, не так ли?
И еще из классики:На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредотачивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места.Эрих Мария Ремарк «Земля обетованная»
Видимо “ежиком свернувшаяся душа” и в самом деле мой случай! А может быть, и ваш тоже?