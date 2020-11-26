В России к 2024 году готовятся внедрить цифровое образование

Этот необычный эксперимент планируется реализовать во всех российских школах и университетах. Срок его начала намечен на сентябрь 2020 года. Соответствующая информация об этом появилась на сайте правовых актов.

«Провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых», — сообщается в документе.

В постановлении говорится о цифровой образовательной среде (ЦОС), под которой подразумевается совокупность условий, созданных для реализации образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий.