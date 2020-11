Найден источник самого загадочного в истории астрономии сигнала

Звезда, похожая на Солнце, определена как потенциальный источник сигнала «Wow!», терзающего умы радиоастрономов около полувека.

История началась в 1977-м году, когда при Университете штата Огайо еще работал один самых мощных радиотелескопов своего времени, которому дали название «Большое ухо» (Big Ear). Сейчас телескоп давно демонтирован и на его месте сделали поле для гольфа.

В 1970-х Big Ear уже не был ни самым большим телескопом, ни самым чувствительным, тем не менее 15 августа 1977-го года работавший там в рамках проекта SETI доктор Джерри Эйман обнаружил радиосигнал, который соответствовал всем признакам радиолуча искусственного внеземного происхождения.

Поражённый тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала, Эйман обвёл соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу.

Директор обсерватории Джон Краус позже дал подробный отчет о наблюдении, который обсуждали все астрономы планеты. Сигнал от спутника был быстро исключен, как были исключены и все возможные другие сигналы, поэтому по общему мнению сигнал определенно был послан какой-то высокоразвитой цивилизацией. Но сколько потом астрономы не наблюдали подозрительную часть неба – сигнал так и не вернулся.

Второй проблемой стало определение точного места источника сигнала. Место было приблизительно известно, поэтому астрономы скрупулезно проверили все звездные каталоги в этом районе и ни нашли там ни одной звезды, вокруг которой могла бы вращаться обитаемая планета – все звезды там такие, что убивают все живое. В свете этого открытия про сигнал «Wow!» все как-то забыли, но тут он вдруг снова напомнил о себе.

В 2013 году Европейское космическое агентство запустило космическую обсерваторию Gaia, чтобы построить более современную карту неба. На данный момент Гайя нанесла на карту около 1,3 миллиарда звезд, что позволит астрономам к 2024-му году создать самую точную и подробную звездную карту, в которой будут учтены даже движения звезд. И хотя до 2024-го года пока далеко, тем не менее, файлы миссии находятся в общем доступе и в них с энтузиазмом копаются тысячи астрономов – как профессионалов, так и любителей.

И вот, один из таких любителей, астроном Альберто Кабальеро решил посмотреть загадочную область, откуда пришел сигнал «Wow!». К его великому удивлению звезд там оказалось немного побольше, чем в звездных каталогах середины прошлого века и источником сигнала оказалась звезда 2MASS 19281982-2640123, находящаяся в созвездии Стрельца на расстоянии 1 800 световых лет. Звезда – практически близнец нашего Солнца, с такой же температурой, радиусом и светимостью.

В этом районе так же есть еще порядка 66 новых звезд, которые могут быть потенциальным кандидатами на источник сигнала, но в виду большой удаленности и свойств самих звезд всё это очень маловероятно, поэтому звезда 2MASS 19281982-2640123 – это практически гарантированный источник. И теперь для всех астрономов она станет приоритетной.

Комментарий Редакции The Big The One: Сказочки про поиски внеземной жизни и прочее очевидное-невероятное в 1977-м люди слушали во все уши и верили каждому слову высоких адептов. Однако, с тех многое изменилось и многие детишки сами стали светлым адептами.

А потом рухнул Железный занавес и детишки подробно узнали про Розуэлльский инцидент и инопланетян – газеты Совдепии про такое не писали, а в самиздате информации было очень мало. Наконец, наступил XXI век, в котором “марсиане” уже светятся на всех углах и то, что светлые адепты все еще ищут жизнь в другой галактике выглядит довольно забавным. Тем не менее, если информацию объединить, то есть сложить звезду 2MASS 19281982-2640123 и “марсиан”, то смешного будет мало.

Если “марсиане” однажды явятся как бы открыто, то первым вопросом к ним будет что-то типа “Откуда, вы братья по разуму?”. Естественно, “братьям” нужно будет что-то на этот счет лепетать. В терминологии кина пр “17 мгновений весны” этот лепет называется словом ЛЕГЕНДА. Такая легенда была у полковника Исаева, была у радистки Кэт. Естественно, легенда будет и у “марсиан”. Поэтому открытие этой чудо-звезды, которая близнец Солнца скорее всего и есть один из элементов проработки легенды “братьев по разуму”. Скажут, что они оттуда и еще в 1977-м передавали на Землю приветы.

Обычно легенда в экипировке доблестного разведчика – это как бы почти что последнее напутственное слово командования: текст легенды дают почитать перед тем, как пинком выпихнуть из самолета, но после того, как наденут буденновку и парашют. Отсюда нужно думать, что “братья по разуму” буденновки уже надели, то есть начнут выпрыгивать из пепелацев довольно скоро, так что следим за развитием событий.

