ОНА УЖЕ ЗДЕСЬ! Пора выходить встречать ануннаков

На протяжении, приблизительно, 15 лет на YouTube и других образовавшихся в те давние дни хостингах, не проходило и дня, чтобы какие-то люди не загрузили фильм про Нибиру. 99% из этих роликов представляли собой фейки и мусор, в лучшем случае копипасту, что вызывало у людей справедливый скепсис к теме. И на это, видимо, как раз и был расчет.
Попутно, чем ближе подходила Нибирушка, тем больше в сети появлялось троллей, которые придумывали для нибирологов разные нехорошие прозвища, по всякому обзывали. А мы ведь предупреждали скептиков: не всё так просто в королевстве Датском, поскольку, пусть Нибиру и не видно невооруженным глазом – многое говорит о том, что в Солнечное системе уже что-то есть.
И вот, не прошло и пятнадцати лет, как все тайное стало явным. 20 ноября 2020 года спутник NASA STEREO передал на Землю следующее:
Официальное видео доступно по ЭТОЙ ссылке, разрешение выбрать как на картинке:
Это не Меркурий и не Венера – это что-то здоровое, размером с Юпитер. И оно движется довольно быстро. Подробно все можно рассмотреть с этими настройками на helioviewer.org:
Если посмотреть не в интернет, а в окно, то, может быть у некоторых читателей будет даже как-то так:
Two suns in the evening sky.
Willspot333 #twosuns #planetx #nibiru pic.twitter.com/2wlUHUy8IR— Sweetleaf505 (@sweetleaf_505) November 22, 2020
В общем, Нибиру уже здесь. Не знаем, когда её будет видно и сквозь химтрейлы, но, судя по всему, довольно скоро – отвлекать народ начали уже не по детски.
Так, несколько дней назад в штате Юта нашли какой-то непонятный Монолит ,
происхождение которого более чем непонятно. Может быть это шутка каких-то клоунов, может быть реальный инопланетный артефакт, но по-любому тема такая, что должна быть сейчас в топах обсуждений. Но, к всеобщему удивлению этого нет – все люди, даже в Африке, обсуждают выборы в США. На втором месте пандемия. На третьем – цитаты от местного верховного лидера. И всё – больше места в голове нет.
А дальше будут, скорее всего, метеориты, после чего отвлекать начнут еще больше и лучшим способом занять люди мозги будет Третья мировая война, так что следим за развитием событий.