ОНА УЖЕ ЗДЕСЬ! Пора выходить встречать ануннаков

На протяжении, приблизительно, 15 лет на YouTube и других образовавшихся в те давние дни хостингах, не проходило и дня, чтобы какие-то люди не загрузили фильм про Нибиру. 99% из этих роликов представляли собой фейки и мусор, в лучшем случае копипасту, что вызывало у людей справедливый скепсис к теме. И на это, видимо, как раз и был расчет.

Попутно, чем ближе подходила Нибирушка, тем больше в сети появлялось троллей, которые придумывали для нибирологов разные нехорошие прозвища, по всякому обзывали. А мы ведь предупреждали скептиков: не всё так просто в королевстве Датском, поскольку, пусть Нибиру и не видно невооруженным глазом – многое говорит о том, что в Солнечное системе уже что-то есть.

И вот, не прошло и пятнадцати лет, как все тайное стало явным. 20 ноября 2020 года спутник NASA STEREO передал на Землю следующее: