В пустыне Наска обнаружили загадочный «портал» Кажется, что это луч зеленой лазерной указки огромного размера. Но как такое могло появиться в пустыне?Своей находкой в Google Maps поделился пользователь Reddit. Он обратил внимание на зеленое пятно посередине кадра.Фото сделано в пустыне Перу недалеко от знаменитых геоглифов Наски — группы гигантских геометрических и фигурных рисунков не поверхности.Геоглифы пустыни Наска расположены на плато примерно в 400 километрах от города Лима — столицы Перу. Известно, что огромные рисунки были сделаны между 400 годом до н.э. и 1000 годом н.э. цивилизацией, которую позже вытеснили инки.В отличие от геоглифов Наски, возникновение зеленого следа в пустыне остается загадкой и вызывает споры в сети.В то время как часть пользователей в шутку окрестили след потайным порталом в другой мир. Один из пользователей Reddit предположил: «Может быть, кто-то направил мощную зеленую лазерную указку в сторону того, кто делал этот кадр. Однако маловероятно, что кто-то в этой пустынной местности будет заниматься подобным».Также есть мнение, что зеленое светящееся пятно возникло из-за сбоя в камере — что-то отразило солнечный свет в камеру как раз в тот момент, когда был сделан снимок. Источник