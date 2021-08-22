Неизвестные пророчества о приближающейся третьей мировой войне

В продолжение вчерашней статьи «США и Иран: будет ли третья мировая война?» давайте поговорим о том, что писали об этой планетарной катастрофе прочие пророки, из числа тех, кто не раз в своих предвидениях попадал в точку.

Сразу уточним, что сегодня под термином «третья мировая» будем рассматривать лишь возможную термоядерную войну (без всяких интерпретаций), которая для нашей цивилизации может кончиться или полным крахом, или отбросить ее до уровня каменного века.

Фото из открытых источников

Одним из глашатаев пророческих истин, из тех, кто много внимания уделял теме приближающейся третьей мировой войны, был некто Адриан Сниман (Adriaan Snyman), который в 1997 году выпустил книгу «Die laaste loopgraaf». В ней собраны уникальные предсказания африканских пророков, в частности, некоего Зинера ван Ренсбурга (Siener van Rensburg) – бура Южно-Африканской Республики, жившего и мудрствовавшего на рубеже XIX-XX веков (1864-1926 гг.).

Фото из открытых источников

По утверждению Снимана, этот пророк сделал немало точных предсказаний, например, предвидел смерть генерала-бурца Кооса де ла Рея (Koos de la Rey) во время Второй англо-бурской войны (1899—1902 гг.), предсказал первую мировую войну и распространение в мире коммунизма и фашизма. К сожалению, многие его пророчества записаны в виде видений, которые сам африканский пророк не мог ни понять, ни истолковать.

Основываясь на них (видимо, хорошо понимая и истолковывая все это во второй половине XX века), сам Адриан Сниман в своей книге предсказывает события 11 сентября 2001 года, подчеркивая, что эти «террористические акты» станут началом подготовки к третьей мировой войне. По его словам, Зинер ван Ренсбург предвидел эту страшную мировую бойню, которая начнется из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вот, к примеру, что тот писал об этом:

Летом (год не известен) небоскребы Нью-Йорка вмиг превратятся в руины – это будет месть арабов за то, что американцы сделали с ними. Так начнется третья мировая, которая будет чудовищной и разрушительной.

Фото из открытых источников

Россия, согласно предвидениям африканского пророка, в которой в это время установится правление военных, вместе с Китаем выступит против союза США и европейских стран, и практически захватит всю Западную Европу, но будет остановлена в Испании с помощью секретного супероружия. Его якобы применят США и Германия.

Вот такое удивительное пророчество. Если поверить в него, то буквально завтра третьей мировой (с использованием ядерного оружия) ждать не стоит: во-первых, еще не наступило лето, во-вторых, в России власть не захватили военные и неизвестно, когда захватят, и наконец, что-то плохо верится в секретное супероружие США и Германии. Особенно Соединенных Штатов, поскольку янки давно бы уже потрясали им, как пугалом для всего мира. Как некогда запугивали весь свет атомными бомбами, сбросив их на мирные города Японии. Не думается, что психология американских лидеров за полвека в этом плане сильно изменилась в лучшую сторону, если судить по поведению Трампа, скорее наоборот…

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