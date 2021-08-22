Под землей обнаружены гигантские структуры в 100 раз выше Эвереста

Ученые из Университета штата Аризона (США) обнаружили глубоко под землей две странные гигантские структуры. Каждая из них размером с континент и высотой в 100 раз выше самой высокой горы Эверест. Об этом сообщается в научном журнале Nature Geoscience.

По мнению ученых, эти две структуры, находящиеся на глубине около 3 тысяч километров, состоят из другого материала, чем окружающая их материя.

Ведущий исследователь Эдвард Гарнеро сказал, что ученые ничего не знают о происхождении этих массивных структур. Если их изучить, то, вероятно, можно узнать больше о структуре и формировании Земли.