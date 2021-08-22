Фрагмент человеческого мозга вырастил себе функционирующие глаза

Ученые оказались шокированы, обнаружив, что некоторые исследуемые частицы мозга начали выращивать структуры глаз, обладающие светочувствительностью и содержащие типы клеток, аналогичные человеческим. Об этом сообщает Science Alert.

В статье рассказывается о том, как выращенные учеными из стволовых клеток «мини-мозги», самопроизвольно развили рудиментарные структуры глаз.

Фото из открытых источников / Фото: Elke Gabriel

Мини-мозги вырастили оптические чашечки всего за 30 дней своего развития и стали видны уже через 50 дней. У 73 процентов исследуемых органоидов головного мозга развились зрительные чашечки.

Нейробиолог из Университетской больницы Дюссельдорфа в Германии Джей Гопалакришнан сказал, что исследовательская работа демонстрирует способность органоидов мозга генерировать примитивные сенсорные структуры, которые обладают светочувствительностью и подобны тем, что находятся в человеческом организме.

При этом ученые подчеркивают, что «органоиды мозга» не являются полноценными мозгами в том виде, в каком мы их знаем. Кроме этого ученые уверены, что мозг не способен содержать в себе ни мысли, ни эмоции, ни сознание.

Ученые считают, что этот прорыв в исследовании может помочь лучше понять болезни глаз.

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