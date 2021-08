Магнитное поле Земли ослабевает каждые 200 миллионов лет — доказали ученые

Ученые Ливерпульского университета в Великобритании предоставили доказательства существования цикла магнитного поля Земли. Смена магнитных полюсов планеты занимает 200 миллионов лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели палеомагнитный анализ образцов горных пород из древних потоков лавы в Восточной Шотландии, собранных за последние 80 лет, чтобы измерить силу геомагнитного поля от 200 до 500 миллионов лет назад. Оказалось, что между 332 и 416 миллионами лет назад сила геомагнитного поля составляла менее четверти от современного уровня и аналогична ранее идентифицированному периоду низкой напряженности магнитного поля, который начался около 120 миллионов лет назад. Этот период называется среднепалеозойским дипольным низким уровнем (MPDL).

Результаты поддерживают теорию о том, что сила магнитного поля Земли является циклической и ослабевает каждые 200 миллионов лет, идея, предложенная в предыдущем исследовании, проведенном группой ученых Ливерпульского университета в 2012 году. Однако в то время отсутствовали надежные данные о напряженности поля до 300 миллионов лет назад.