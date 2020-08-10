В Орегоне пришельцы снова сожрали корову. Едят ли они и людей?

С 25 июля 2020 года на уфологических сайтах США в очередной раз начались споры о причинах увечий крупного рогатого скота на американских фермах. В базе данных ФБР за последние 50 лет зарегистрированы тысячи эпизодов странных убийств крупного рогатого скота, тем не менее, прогресса в этой теме нет: коров кто-то убивает, а агенты говорят, что “ничего не понимают”.

Последний эпизод произошел 23 июля, о чем 25-го июля сообщила местная газета Capital Press. На ферме в штате Орегон снова была убита корова, только на этот раз в процесс расчленения добавились новые странности.

У коровы, как всегда и обычно, каким-то острым инструментом были удалены язык и репродуктивные органы, выкачана вся кровь, однако, вместо того, чтобы просто бросить тело убийцы поставили корову вертикально, подогнув ноги внутрь:

Самостоятельно такое положение корова не могла принять ни при каких обстоятельствах и так её разместить можно было только или при помощи крана, или нескольких очень сильных людей – вес коровы не меньше 700 килограмм.

Если бы это был кран – от крана остались бы следы. Если бы это были люди – следов было бы еще больше, поскольку для проведениях всех манипуляций несколько человек там бы долго и сильно топтались. Но был найден всего один след от одного ботинка.

Фермера, у которого убили животное, зовут Дэвид Хант и этот случай, как он говорит, далеко не первый. Так в декабре прошлого года кто-то точно так же изувечил его быка, разве что бросил его на боку, а не придал ему странную позу.

Следующий случай был на соседнем ранчо уже в январе 2020 года:

А перед этим, летом 2019-го кто-то изувечил сразу пять животных. Шерифы начали расследование, но так ничего и никого не нашли.

Единственная как бы зацепка – это локализация эпизодов: всё происходит в окрестностях города Фоссил, это где-то 200 километров к востоку от Портленда.

Если бы речь шла о каком-то маньяке, то можно было бы думать, что в круге радиусом порядка 100 километров у него логово или какая-то база. Но, поскольку традиционно виновниками считаются “марсиане” нужно думать про базу “марсиан” в этом районе и устраивать засады с вебками и сидящими в кустах уфологами.

Однако, насколько мы знаем от уфологов – расстояния для НЛО не являются проблемой, а если для злоумышленника нет проблемы с передвижением, то ему все равно где красть коров – хоть в Орегоне, хоть в Астрахани. Поэтому “марсиан” ограничивает в локализации не проблема с перемещением, а сама область. То есть там, очевидно, какие-то специфические коровы, популяция которых является целью некоего эксперимента. Вот туда они периодически и наведываются.

И теперь, рассуждая в этом ключе и предположив, что над популяциями людей космические зоологи проводят аналогичные опыты, нужно думать, что расселение двуногих образцов тоже как-то поделено на районы. То есть в одном районе проводится один эксперимент, в другом другой.

Очевидно, что именно так появляются “государства” и даже целые “империи”, где подопытные потом с пеной у рта доказывают всем, что их эксперимент более важный, что они чем-то лучше, что у них какие-то геополитические амбиции и так далее. Возможно, конечно, что амбиции тоже являются частью эксперимента, но чтобы сказать уверенно – за развитием местных событий нужно следить тысячи лет, которых у этого мирка определенно уже нет.

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