АЮРВЕДА: КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДУ, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА ЛЕКАРСТВОМ

Человеческое тело примерно на 70% состоит из жидкостей. Вода имеет не только гигиеническое, но и лечебное значение. Она является основой всех клеток и тканей организма. За сутки почки, кожа и легкие выделяют около 15 стаканов воды, которые обязательно должны восполниться, чтобы организм нормально функционировал.

Многие люди со временем утрачивают естественную жажду, и потребность в чистой свежей воде. А некоторые вообще перестают ее пить, заменяя соками, лимонадом, крепкими кофейными и чайными напитками. Тем самым, они заставляют свой организм усиленно трудиться, чтобы выделить необходимую жидкость из поступающих продуктов. Кроме этого, есть те, кто убежден, что вода может принести вред.

Пьем воду по аюрведе

В восточной медицине считается, что дефицит воды в организме приводит к заболеваниям системы пищеварения, нарушению обменных процессов, нарушениям в моче-выделительной системы. Недостаток жидкости приводит к концентрации солей в органах и тканях, их отложению и риску развития моче-каменной болезни.