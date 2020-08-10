13 наиболее мудрых советов, которые вы когда-либо слышали (серьёзно)

Несколько отрывков из книги Марка Аврелия «К самому себе» и его мыслей. Надеюсь, это поможет вам справиться с несправедливостью мира.

Иногда жизнь кажется несправедливой. Есть обстоятельства, которые находятся вне нашего контроля и могут негативно влиять на нас. Люди могут вести себя грубо, нечестно и подло. Близкие могут предавать. Мы склонны сопротивляться истинной природе мира, и это причиняет нам огромную боль, когда возникают неблагоприятные ситуации.

Сейчас я читаю книгу Марка Аврелия «К самому себе», и он рассказывает о том, как справляться с неблагоприятными обстоятельствами. Я включу в эту статью несколько отрывков из книги и подробно остановлюсь на его мыслях. Надеюсь, это поможет вам справиться с несправедливостью мира.

1. «У вас есть власть над своим разумом — а не над внешними событиями. Осознайте это, и вы обретёте силу».

Хотя временами это кажется невероятно трудным, поймите, что вы обладаете силой преодолевать всё, что с вами происходит. Люди могут обрести невероятную силу, пережив события, которые кардинальным образом повлияли на их жизнь.

2. «Счастье в вашей жизни зависит от качества мыслей».

Мы можем взглянуть на людей, которым, кажется, повезло меньше, чем нам, и задаться вопросом, как они смогли обрести счастье и удовлетворение. Счастье связано с мышлением. Смысл и благодарность можно обрести разными способами.

3. «Я часто задавался вопросом, как это получается, что каждый человек любит себя больше, чем всех остальных людей, но всё же меньше ценит своё собственное мнение о себе, чем мнение других».

Когда мы принимаем всё на свой счёт, мы, по сути, соглашаемся с тем, что было сказано в наш адрес. Негативные замечания других людей могут задевать нас, даже если они не соответствуют действительности и не совпадают с нашим мнением о самих себе. Мы должны помнить, что замечания других людей, которые они делают в наш адрес, являются отражением их характера, а не нашего.

4. «Когда кто-то обвиняет вас, говорит о ненависти к вам или критикует, обратитесь к их душе, проникните внутрь, чтобы посмотреть, какие они люди. Вы осознаете, что нет необходимости беспокоиться о том, что они думают о вас».

Вы должны понять, что то, как люди относятся к вам, касается больше их самих, нежели вас. Почему вас должно волновать, что какой-то плохой человек говорит о вас неприятные вещи? Это их природа – поступать незрело, поэтому такое поведение не должно удивлять или беспокоить вас.

5. «Сколько времени экономит тот, кто не обращает внимания на то, что говорит, делает или думает его сосед, а заботится лишь о том, как поступает он сам».

Наилучший способ взаимодействовать с невежественными людьми – полностью игнорировать их. Занимайтесь своими делами, чтобы у вас не было даже времени на то, чтобы беспокоиться о том, что другие говорят о вас.

6. «Никогда не позволяйте будущему беспокоить вас. Если потребуется, вы встретите его с тем же оружием разума, с которым сегодня вы противостоите настоящему».

Развивайте и укрепляйте свои способности рассуждать, чтобы в будущем вы не оказались ослеплены несчастными обстоятельствами. Что бы ни случилось с вами, решите, что вы будете справляться с ситуацией эмоционально разумным способом.

7. «Отбросьте своё чувство травмы, и травма исчезнет сама по себе».

Люди могут причинить вам боль, только если вы позволите им это сделать.

8. «Лучшая месть – не быть похожим на врага».

Выбирайте более высокий путь. Если люди пытаются заставить вас опуститься до их уровня, не доставляйте им такого удовольствия. Пусть успех станет вашей величайшей местью. Отказ реагировать на оскорбления и нападки других людей обескуражит их.

9. «Всякий раз, когда вы захотите обвинить кого-то в чём-либо, задайте себе следующий вопрос: “А нет ли во мне того, что я собираюсь критиковать?”»

Вы когда-нибудь, пребывая в скверном настроении, вымещали свою злость на том, кто этого не заслуживал? Вы когда-нибудь грубили кому-то? Вы когда-нибудь сплетничали и критиковали человека за его спиной? Мы все делали подобное в пылу момента, о чём потом непременно сожалели. Имейте это в виду, когда вы чувствуете себя ущемлённым кем-то другим.

10. «Принимайте всё, что происходит с вами, ибо что может более точно соответствовать вашим потребностям?»

Всё происходит не случайно. Это может вам не нравиться. Тем не менее, всё происходит в соответствии с тем, что диктует природа. В ту минуту, когда вы перестанете сопротивляться тому, что с вами происходит, и примите это, вы ощутите свободу.

11. «Не тратьте впустую то, что осталось от вашей жизни, на размышления о соседях, если только речь не идёт о взаимной выгоде. Задаваться вопросом, что делает человек и почему или что он говорит, думает, замышляет — одним словом, всё, что отвлекает вас от верности правителю внутри вас — означает потерю возможности выполнения какой-либо другой задачи».

Беспокойство о том, что другие люди думают и говорят о вас, не только причиняет боль, но и мешает вам сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. Чем больше внимания вы уделяете им, тем меньше времени у вас остаётся, чтобы оказать положительное влияние на собственную жизнь.

12. «Кто поступает со злым умыслом, вредит самому себе; кто поступает несправедливо, делает зло самому себе».

Помните об этом, когда люди предают вас или причиняют вам вред. На самом деле они делают плохо самим себе. Размышляя над возмездием, помните, что всё вернётся вам бумерангом.

13. «Принимайте всё, что происходит с вами, ибо что может более точно соответствовать вашим потребностям?»

Дерьмо иногда случается.

Источник