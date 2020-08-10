80-летняя старушка с синими волосами сидела у нотариуса и болтала ногами

Восьмидесятилетняя старушка с синими волосами сидела у нотариуса и болтала ногами.
— По какому вопросу вы к нам?
— Дык, завещание писать.
— Хорошо.
— Записывайте, — бабушка устроилась поудобнее на стуле и начала диктовать.
— После смерти прошу передать мой мозг на изучение в НИИ. Если НИИ не захочет брать, пусть скажут, что от Клавдии Петровны. Всех своих котов, которые будут у меня на момент смерти раздать моим друзьям. Если таковых не останется (друзей, а не котов) тогда коты переходят в собственность моего сына. Все книги, если они будут никому не нужны, отдать в библиотеку. Но я настоятельно рекомендую хотя бы пролистать их. Года три назад я забыла — в какую из них положила деньги. Завещаю своему сыну развеять мой прах на холме в Новой Зеландии…
Нотариус поперхнулся.
— Простите, где?
— В Новой Зеландии, в Новой Зеландии…
— Но это так далеко! К чему такие сложности?
— Сложности — это работа пять через два и час обеда. Он никуда не выезжает из-за нее. Весь в делах. Сама такой же была. Теперь жалею. У него еще всё впереди. А в путешествиях жизнь ярче становится. Человека меняет. Он уже не вернется тем, кем был. Пусть преодолеет пол земли. Посмотрю я, как он обратно в свой офис сядет! Его туда ни за что не затащить будет. Вот только помочь ему надо, показать, что другая жизнь есть. Чем я и займусь после смерти…
Да и я не хочу в земле гнить. Всяко лучше в Зеландию слетать…
— Хм… — нотариус поджал губы.
— Далее, — продолжала старушка, — хочу, чтобы кошку мою любимую Маруську со мной сожгли, ну это, как в древности было… Шучу! Шучу! Просто у Вас вид странный, вот и решила Вас немного…
— Испугать?
— Встряхнуть, — старушка улыбнулась.
— Получилось. Хорошо, а имущество? Движимое? Недвижимое?
— Ах, ну квартиру и мотоцикл сыну. Правда у меня еще мотоцикла нет. Но я уже на курсы записалась и скоро куплю, так что запишите и его… А вот самокат мой завещаю Степану Никифоровичу, коль жив еще будет. Он давно на него заглядывается. Мы когда с ним катались, он свой сломал, в дерево влетел…
После того, как старушка ушла, нотариус объявил перерыв. Посетительница с синими волосами не выходила из головы. Он еще раз перечитал завещание, потер глаза, чтобы убедиться, что все это было взаправду, посмотрел на большую стопку бумаг, а потом взял телефон.
— Маш, привет, хотел спросить, не хочешь ли ты куда-нибудь съездить? Знаешь, я всегда мечтал побывать в Африке…
Автор — Наталья Обухова
Художник — Lisa Aisato