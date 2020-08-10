80-летняя старушка с синими волосами сидела у нотариуса и болтала ногами

Восьмидесятилетняя старушка с синими волосами сидела у нотариуса и болтала ногами.

— По какому вопросу вы к нам?

— Дык, завещание писать.

— Хорошо.

— Записывайте, — бабушка устроилась поудобнее на стуле и начала диктовать.

— После смерти прошу передать мой мозг на изучение в НИИ. Если НИИ не захочет брать, пусть скажут, что от Клавдии Петровны. Всех своих котов, которые будут у меня на момент смерти раздать моим друзьям. Если таковых не останется (друзей, а не котов) тогда коты переходят в собственность моего сына. Все книги, если они будут никому не нужны, отдать в библиотеку. Но я настоятельно рекомендую хотя бы пролистать их. Года три назад я забыла — в какую из них положила деньги. Завещаю своему сыну развеять мой прах на холме в Новой Зеландии…

Нотариус поперхнулся.