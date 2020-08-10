На Йемен упал первый кусок Нибиру

Как сообщает арабский новостной ресурс alarabiya.net, на столицу Йемена город Сана, в ночь с 8-го на 9-е августа 2020 года упал очень яркий РАДИОАКТИВНЫЙ метеорит:

Откуда информация о радиоактивности фрагментов метеорита alarabiya.net не сообщает, цитируя только йеменского астронома Мухаммада Айяша. Про радиоактивность он ничего не упоминает, зато говорит, что камней было несколько. То есть там, похоже, упало и что-то еще.

Что упало – конспирологи с энтузиазмом пытаются разгадать, а тем временем на форумах появляется очередная астероидная страшилка:

Меня зовут Стив, и информация, содержащаяся здесь, получена непосредственно от «дяди», который в настоящее время работает в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. Я полностью признаю, что этот форум изобилует ссылками на «дядюшек в разведке», поэтому я призываю всех, кто это читает, относиться к моему сообщению с недоверием, пока вы не сможете самостоятельно проверить информацию.

В последнее время и этот форум, и вообще интернет гудит заявлениями о том, что некая астероидная угроза скоро обернется гибелью для Земли. Хотя многие из этих слухов сфабрикованы, основа в них настоящая. То есть правда там есть, хотя и только наполовину. Эти сливы организуют сами люди из НАСА с целью, с одной стороны, запутать аудиторию, с другой – защитить себя от возмездия, когда все начнется.

А теперь к делу. И дело заключается в том, что уже несколько месяцев НАСА, равно как и другие родственные агентства отслеживают движение небольшого облака астероидов, принесенных в Солнечную систему Нибиру. Облако образовалось в результате столкновения двух очень больших объектов, в результате чего от одного из них откололся «фрагмент» диаметром порядка 800 футов, летящий к нам в окружении более мелких и незаметных камней.

Предварительное исследование показало, что астероид состоит большей частью из никеля и железа, поэтому никаких шансов на то, что он разрушится при вхождении в атмосферу. Орбитальная механика показывает, что астероид ударит по восточному побережью Соединенных Штатов где-то между Роли, Северная Каролина и Ричмондом, штат Вирджиния. Удар опустошит обширные территории восточной части США и создаст облако пыли, через которое солнце будет бессильно проникнуть около года. Число погибших будет катастрофическим.

Мне также сказали, что Covid-19 является фикцией, созданной с целью отвлечения людей от более серьезной угрозы. Расчетное время удара – 17 сентября 2020 года. Я поделюсь дополнительной информацией, когда она станет для меня доступной.

Гарантий достоверности этого сообщения нет, разумеется, никаких, тем не менее, автор упоминает интересный момент про возмездие, которое постигнет работающих на правительство астрономов. В бункера для элит их возьмут очень немного – чтобы развлекали детишек рассказами пр круглую Землю и давали ценные советы военным. Остальные останутся на поверхности, поэтому, сначала обезумевшие люди пойдут громить оружейные/продуктовые магазины, а потом пойдут к прославленным астрономам. И потом, когда астроном будет сидеть, воя от ужаса, на сосне во дворе или на пальме – толпа внизу будет спрашивать: почему молчал?

И как-то так будет, видимо, скорее всего, поскольку рядом с Солнцем явно что-то летает и люди видят его в телескопы с фильтрами, но официалы молчат:

Является ли это “что-то” Нибиру или какими-то здоровенными космическим кораблями, которые летают возле лампочки над куполом Плоской Земли мы не знаем. Тем не менее, количество наблюдаемых в телескопы “артефактов” увеличилось как-то в разы, если не на порядок – это отмечают все. Поэтому и скорее всего скоро “артефакты” начнут наблюдаться невооруженным глазом, после чего пройдет небольшой дождик из “артефактов”. Возможно, этот дождик даже начнется 17 сентября, так что следим за развитием событий и помним: если все именно так и будет, то астронома Стива не трогать!

Источник