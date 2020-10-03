В небе начались множественные солнечные затмения. Приближаются Три Дня Тьмы?

22 февраля 2020 года наша читательница Lessa сделала очень интересное фото, которым поделилась со всеми нами:

Судя по высоте Солнца над горизонтам на местности определенно не закат и не рассвет, но или закат, или рассвет хорошо видно видно в конце дороги.

Точно такую же проблему обнаружила на вебкамерах Nadia Holmes 1 октября:

Еще одно фото, от господина @444Cin444:

А это “солнечное затмение” от 27-го сентября 2020 года:

Еще одно “солнечное затмение”:

is the fucking sun burning out or something?? lmao #sun #conspiracy #nibiru #planetx pic.twitter.com/yxVZeuxVnd— Spooky Lyns ❀ (@LynsNico) September 14, 2020

А это видели над Лондоном в районе 29-го сентября:

Фото таинственного объекта, любезно увеличенное Scott C. Waring:

Лурей, штат Вирджиния, 23 сентября:

Тем не менее, несмотря на такие фокусы по всему миру, круче всех отжигают официалы. Последние обновления NASA от Planet X News:

Что всё это такое сказать сложно. Возможно, что мы видим какие-то эффекты от вхождения в систему Нибиру. Так же может быть это Blue Beam, который постепенно активируют – так осветители сцены включают лампочки перед спектаклем. Высказываются версии о переходе Земли в какое-то “новое пространство” с новыми законами и правилами, есть версия перезагрузки Матрицы, есть версия замены оборудования над куполом Плоской Земли и так далее.

Какая из этих версий правильная – вопрос сейчас как бы вторичный, поскольку очевидна  корреляция: чем больше чудес в небе – тем веселее становится на Земле. Сначала был ковид, потом выскочил из табакерки Билл Гейтс, предлагая всем свои чудо-вакцины, теперь вот на Кавказе война. Поэтому есть Нибира или нет – астрологам пора включить её в астрологические карты, как Черную Луну, например. И потом ванговать: чем больше будут наблюдать двойные солнца,  двойные закаты и рассветы  – тем больше в мире завинтят гайки, тем больше начнется жесть. Причем, когда когда Нибиру увидит каждый – то начнется по полной, после чего на гайках слетит резьба и сорвет крышку, так что следим за развитием событий.  

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