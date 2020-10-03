В небе начались множественные солнечные затмения. Приближаются Три Дня Тьмы?

22 февраля 2020 года наша читательница Lessa сделала очень интересное фото, которым поделилась со всеми нами:

Судя по высоте Солнца над горизонтам на местности определенно не закат и не рассвет, но или закат, или рассвет хорошо видно видно в конце дороги.

Точно такую же проблему обнаружила на вебкамерах Nadia Holmes 1 октября: