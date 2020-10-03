Фраза, которая помогает Меган Маркл не обращать внимания на ненавистников

Будучи по праву публичной персоной, чей путь к мировой известности был довольно нетрадиционным, Меган Маркл всегда приходилось иметь дело с острой критикой. За четыре года отношений с Принцем Гарри актриса не раз оказывалась объектом расистских и агрессивных заголовков в масс-медиа.

В своем интервью во время виртуального саммита Fortune’s Most Powerful Women герцогиня Сассекская поделилась фразой, которая помогает ей сосредоточиться на своей работе и не обращать внимания на критиков.

Слова, которые, по словам Маркл, она повесила у себя дома на стене, герцогиня услышала от художницы Джорджии О’Кифф: