Фраза, которая помогает Меган Маркл не обращать внимания на ненавистников

Будучи по праву публичной персоной, чей путь к мировой известности был довольно нетрадиционным, Меган Маркл всегда приходилось иметь дело с острой критикой. За четыре года отношений с Принцем Гарри актриса не раз оказывалась объектом расистских и агрессивных заголовков в масс-медиа.
В своем интервью во время виртуального саммита Fortune’s Most Powerful Women герцогиня Сассекская поделилась фразой, которая помогает ей сосредоточиться на своей работе и не обращать внимания на критиков.
Слова, которые, по словам Маркл, она повесила у себя дома на стене, герцогиня услышала от художницы Джорджии О’Кифф:
«Я уже смирилась, поэтому лесть и критика обходят меня стороной, я свободна».
После ухода из королевской семьи Маркл с мужем активно занимаются общественной деятельностью. Меган говорит, что цитата художницы напоминает ей о необходимости открыто говорить о серьезных проблемах, несмотря на всю ту критику со стороны:
«Если вы посмотрите на все то, что я говорила, то провокационным в этом всем является лишь общественная интерпретация моих слов. А если вы прислушаетесь, то поймете, что ничего противоречивого в этом нет. Критики найдутся всегда. Но если вы сосредоточитесь на себе, своих ценностях и своем моральном компасе, вам будет проще принять истину. Именно так я и поступаю».
Одним из последних совместных достижений Маркл и ее мужа является заключение многолетнего контракта с Netflix и учреждение Фонда Archewell, направленного на создание позитивных онлайн-сообществ для оказания более широкой поддержки психического здоровья и равенства.
О существующих проблемах Маркл говорит так: «Думаю, людям стало сложно смотреть по сторонам. Когда мы говорим о ботах и троллях, кажется, будто мы живем в далеком будущем, но таково текущее положение дел – именно так мы и общаемся друг с другом не только в сети, но и вне ее. Это влияет на ваше взаимодействие со всеми людьми и на отношения с самими собой».
Она говорит, что в решении проблемы дезинформации играет роль каждый, начиная крупными высокотехнологичными компаниями и заканчивая низовыми организациями. Отдельные люди сами определяют, как и где именно они будут получать и распространять информацию. Мы должны вложить свои усилия во что-то действительно важное.
Недавно Маркл и ее супруг присоединились к кампании «Остановим распространение ненависти ради прибыли», побуждающей корпорации воздержаться от рекламы заработка на площадках вроде Facebook.
О своем стремлении к переменам Маркл сказала так: «Суть не в том, чтобы попытаться «прикрыть» Facebook. Если перемены действительно происходят, то это к лучшему, и для Facebook в том числе». Подобные действия – это отличное начало, но они не должны отвлекать ваше внимание от необходимости искать долгосрочные решения для системного пересмотра способов обмена информацией в сети.